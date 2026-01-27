الثلاثاء 27 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

يهدد نمو الأطفال وسلوكهم، الصحة تحذر من الإفراط في استخدام الشاشات والهواتف الذكية

استخدام وسائل التكنولوجيا
استخدام وسائل التكنولوجيا للأطفال
18 حجم الخط

حذرت وزارة الصحة  من الآثار السلبية المتزايدة للتعرّض المفرط لشاشات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والتلفاز على صحة الأطفال الجسدية والنفسية والسلوكية.

خطورة الاستخدام غير المنضبط للأجهزة الإلكترونية 

وأوضحت وزارة الصحة أن الاستخدام غير المنضبط للأجهزة الإلكترونية يرتبط بستة مخاطر رئيسية، أبرزها السمنة الناتجة عن قلة الحركة، وازدياد الميول العدوانية بسبب طبيعة بعض المحتويات الرقمية، فضلًا عن اضطرابات النوم التي تنعكس سلبًا على النشاط اليومي والتركيز.

كما أشارت وزارة الصحة إلى أن الإفراط في الجلوس أمام الشاشات يؤدي إلى تأخر التطور الاجتماعي لدى الأطفال، وصعوبة بناء علاقات واقعية مع أقرانهم، إلى جانب تراجع التحصيل الدراسي بسبب تقليص الوقت المخصص للتعلم والقراءة، وارتفاع معدلات تشتت الانتباه واضطرابات السلوك.

نصائح لأولياء الأمور 

وفي إطار تقديم حلول عملية للأسر، دعت وزارة الصحة أولياء الأمور إلى تعزيز لغة الحوار مع أطفالهم حول طبيعة المحتوى الرقمي الذي يتعرضون له، ومتابعة الألعاب والتطبيقات المستخدمة، بما يضمن بيئة إلكترونية أكثر أمانًا.

تديرها أجنبية منتحلة صفة طبيب، الصحة تغلق عيادة تجميل خاصة بالقاهرة الجديدة

الصحة: استثمار الدولة في صحة الطلاب حقق عائدًا يتجاوز 65 مليار جنيه

كما شددت وزارة الصحة على أهمية تخصيص «أوقات خالية من الشاشات»، عبر وضع قواعد واضحة تمنع استخدام الأجهزة خلال فترات محددة، مثل أوقات تناول الطعام أو قبل النوم، مع تشجيع الأطفال على ممارسة الأنشطة الحركية والتفاعلية البديلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة الالكترونية الاجهزه اللوحيه الاثار السلبية اضطرابات السلوك اضطرابات النوم التطور الاجتماعى المحتوي الرقمي تشتت الإنتباه

مواد متعلقة

تديرها أجنبية منتحلة صفة طبيب، الصحة تغلق عيادة تجميل خاصة بالقاهرة الجديدة

40 جلسة علمية و20 ورشة عمل في مؤتمر المستشفيات التعليمية 2026

الصحة: استثمار الدولة في صحة الطلاب حقق عائدًا يتجاوز 65 مليار جنيه

وزير الصحة: نتطلع إلى تعميق الشراكة الاستراتيجية مع الهند

معهد التغذية: الرضاعة الطبيعية لمدة عامين والتغذية التكميلية يعززان مناعة الطفل

ألوان صناعية وملح مجهول المصدر، معهد التغذية يدق ناقوس الخطر قبل رمضان بشأن المخللات

كيف تحمي طفلك من خطر الألعاب الإلكترونية؟

القومي للطفولة والأمومة يناقش الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لظاهرة زواج الأطفال
ads

الأكثر قراءة

بعد موافقة تشريعية النواب على القانون، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء؟

شملت البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026

بسبب السرعة الزائدة، انقلاب سيارة على كورنيش مطروح

انقلاب في القاهرة وأسوان تسجل 26، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في محافظات مصر

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري والقناة الناقلة

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق مطروح الدولي

موعد مباراة المقاولون ضد البنك الأهلي في الدوري المصري

التقرير السري لحكومة مدبولي

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

أسعار مواد التشطيب في الأسواق المحلية اليوم الاثنين 26-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد ليلة النصف من شعبان وفضلها والأدعية المستحبة فيها

تفسير رؤيا أكل البيض في المنام وعلاقته بتحسن الظروف المعيشية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 27 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية