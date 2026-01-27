يهدد نمو الأطفال وسلوكهم، الصحة تحذر من الإفراط في استخدام الشاشات والهواتف الذكية

18 حجم الخط

حذرت وزارة الصحة من الآثار السلبية المتزايدة للتعرّض المفرط لشاشات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والتلفاز على صحة الأطفال الجسدية والنفسية والسلوكية.

خطورة الاستخدام غير المنضبط للأجهزة الإلكترونية

وأوضحت وزارة الصحة أن الاستخدام غير المنضبط للأجهزة الإلكترونية يرتبط بستة مخاطر رئيسية، أبرزها السمنة الناتجة عن قلة الحركة، وازدياد الميول العدوانية بسبب طبيعة بعض المحتويات الرقمية، فضلًا عن اضطرابات النوم التي تنعكس سلبًا على النشاط اليومي والتركيز.

كما أشارت وزارة الصحة إلى أن الإفراط في الجلوس أمام الشاشات يؤدي إلى تأخر التطور الاجتماعي لدى الأطفال، وصعوبة بناء علاقات واقعية مع أقرانهم، إلى جانب تراجع التحصيل الدراسي بسبب تقليص الوقت المخصص للتعلم والقراءة، وارتفاع معدلات تشتت الانتباه واضطرابات السلوك.

نصائح لأولياء الأمور

وفي إطار تقديم حلول عملية للأسر، دعت وزارة الصحة أولياء الأمور إلى تعزيز لغة الحوار مع أطفالهم حول طبيعة المحتوى الرقمي الذي يتعرضون له، ومتابعة الألعاب والتطبيقات المستخدمة، بما يضمن بيئة إلكترونية أكثر أمانًا.

كما شددت وزارة الصحة على أهمية تخصيص «أوقات خالية من الشاشات»، عبر وضع قواعد واضحة تمنع استخدام الأجهزة خلال فترات محددة، مثل أوقات تناول الطعام أو قبل النوم، مع تشجيع الأطفال على ممارسة الأنشطة الحركية والتفاعلية البديلة.

