وزير الصحة: نتطلع إلى تعميق الشراكة الاستراتيجية مع الهند

شارك الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، في الاحتفال الذي أقامته سفارة جمهورية الهند بالقاهرة بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد الجمهورية الهندية، بحضور السفير الهندي سوريش كيه ريدي وعدد من الوزراء والمسؤولين الكبار والدبلوماسيين.

عيد الجمهورية يمثل محطة تاريخية فارقة تجسد قيم السيادة والديمقراطية والوحدة الوطنية والتنمية

وخلال كلمته، نقل الدكتور خالد عبد الغفار تهنئة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى حكومة وشعب الهند، مؤكدًا أن عيد الجمهورية يمثل محطة تاريخية فارقة تجسد قيم السيادة والديمقراطية والوحدة الوطنية والتنمية، وهي قيم تتقاطع مع التجربة المصرية وتطلعات دول الجنوب.

وأبرز الوزير عمق العلاقات المصرية الهندية الراسخة في إرث حضاري مشترك وشراكة استراتيجية معاصرة قائمة على الاحترام المتبادل والاستقلالية الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة تعكس التقارب المتزايد بين دولتين مؤثرتين في الجنوب العالمي.

تعزيز التعاون العملي في مجالات الصناعات الدوائية

وأوضح أن العلاقات الثنائية شهدت في السنوات الأخيرة زخمًا ملحوظًا على المستويات السياسية والاقتصادية والمؤسسية، مع التركيز على تعزيز التعاون العملي في مجالات الصناعات الدوائية وإنتاج الأمصال واللقاحات، وتشجيع الاستثمارات الهندية في مصر بما ينسجم مع أولويات التنمية الوطنية.

واختتم عبد الغفار كلمته بالتأكيد على تقدير مصر للدور الإقليمي والدولي المتنامي للهند، معبرًا عن تطلع القاهرة إلى تعميق الشراكة الاستراتيجية بما يعزز التعاون جنوب–جنوب ويدعم الاستقرار والتنمية المستدامة.

