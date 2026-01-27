الثلاثاء 27 يناير 2026
أخبار مصر

40 جلسة علمية و20 ورشة عمل في مؤتمر المستشفيات التعليمية 2026

د.محمد مصطفى عبد
د.محمد مصطفى عبد الغفار خلال المؤتمر العلمي السنوي لعام ٢٠٢٦
تختتم، اليوم، الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية مؤتمرها العلمي السنوي لعام ٢٠٢٦، والذي يعقد على مدار يومي ٢٦ و٢٧ يناير ٢٠٢٦، تحت رعاية  الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بحضور نخبة من كبار الأطباء والعلماء والباحثين في الشأن الطبي.

وتواصل الهيئة هذا العام النهج العلمي المبتكر الذي تبنته خلال العامين الماضيين، والذي يعتمد على "توحيد الفكر والموضوع الرئيسي للمؤتمر" فبدلًا من تشتيت الجهود، يتم اختيار موضوع طبي حيوي واحد واستعراضه من منظور كافة التخصصات الطبية الموجودة بالهيئة، مما يخلق تكاملًا معرفيًا فريدًا.

كيفية التعامل مع الألم الناتج عن مختلف الأمراض وكيفية علاجه

وصرح  الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أن الاختيار وقع هذا العام على محور (علاج الألم) ليكون المحور الرئيسي للمناقشات.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على كيفية التعامل مع الألم الناتج عن مختلف الأمراض وكيفية علاجه، وذلك من خلال رؤية شاملة تجمع بين الجوانب التشخيصية والعلاجية والوقائية.

وأضاف رئيس الهيئة أن المؤتمر هذا العام معتمد من المجلس الصحي المصري بـ ١٥ ساعة تدريبية، كما أن الجلسات العلمية للمؤتمر والتي تبلغ ٤٠ جلسة علمية تم المراعاة فيها بين المناقشات والمحاضرات المتخصصة. 

وذلك لتعظيم الاستفادة من الخبرات المتراكمة داخل معاهد ومستشفيات الهيئة، حيث سيتم استعراض "الألم" من منظور (جراحي، باطني، عصبي، ونفسي، وغيرها من التخصصات)، مما يمنح الحضور صورة كاملة وشاملة لأحدث البروتوكولات العالمية في هذا الصدد.

وتتضمن الجلسات العلمية مئات المحاضرات التي يقدمها الخبراء من كافة التخصصات الطبية بالهيئة، ليتسق المؤتمر وفكرة شمولية الاستفادة التي تضم الطبيب الممارس لتطوير مهاراته، والباحث الأكاديمي لمتابعة أحدث الدراسات، بالإضافة إلى الفرد العادي؛ لزيادة الوعي بكيفية التعامل مع الآلام وخاصة المزمنة والحادة.

واستعرض  خلال الافتتاح جهود الهيئة لرفع مستوى الرعاية الصحية للمواطن المصري بكافة مستشفيات ومعاهد الهيئة من خلال مشاريع التطوير ورفع كفاءة كافة أقسام الاستقبال والعيادات بوحدات الهيئة، كما تم إعداد ونشر بروتوكولات الطوارئ في التخصصات المختلفة، والانضمام لمبادرة المستشفيات الصديقة لسلامة المرضى بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وتشغيل ٨ غرف تغذية وريدية، وتفعيل فرق حوكمة المضادات الحيوية في صيدليات الداخلية. 

وكذلك استعرض جهود الهيئة في البحث العلمي والتدريب من خلال الدبلومات التي ينظمها مركز تدريب الأمانة العامة بالهيئة وأهمية البحث العلمي وإيفاد الباحثين والمتدربين من الهيئة والبعثات الخارجية من خلال مركز دعم الباحثين بالهيئة.

وأضاف الدكتور شريف صفوت، نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية، أن المؤتمر هذا العام يقدم ٢٠ ورشة عمل تستهدف كل فئات القطاع الطبي مثل الأطباء والصيادلة والتمريض، والتى ينظمها مركز تدريب الأمانة العامة بالهيئة، كما أن اعتماد المؤتمر من المجلس الصحي المصري بـ ١٥ ساعة تدريبية سيفيد قطاع كبير من الأطباء البشريين في تجديد مزاولة المهنة لهم، كما أن المؤتمر يحاضر به ما يزيد على ٢٠٠ أستاذ من الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، ومختلف الجامعات المصرية سيحاضرون فيما يزيد على ٢٠٠ محاضرة علمية.

وأفادت الدكتورة  نغم عابد نائب رئيس الهيئة للبحوث العلمية والتطبيقية، أن موضوع المؤتمر هذا العام يهم قطاع عريض من الشعب المصري وهو ما تهدف اليه الهيئة دائما،كما أن الاستفادة العلمية من المؤتمر هذا العام لا تقتصر على الأطباء بهيئة المستشفيات التعليمية وحسب، بل شهد التسجيل لحضور المؤتمر إقبالا كبيرا من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بمختلف القطاعات الطبية بمصر مثل أمانة المراكز الطبية المتخصصة والتأمين الصحي ومديريات الصحة بمختلف المحافظات، مما يؤكد ريادة المؤتمر وتميزه سنويا من خلال الحضور المكثف والمتميز الهادف لتعظيم الاستفادة العلمية، وكذلك من القامات العلمية المتميزة التي ستتواجد وستحاضر بالجلسات العلمية بالمؤتمر.

وعلى هامش الجلسة الافتتاحية تم تكريم أكثر الوحدات مشاركةً وانجازًا فى المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، حيث جاء معهد القلب القومى فى المركز الأول، تلاه معهد الرمد التذكارى، وفى المركز الثالث جاءت مستشفى دمنهور التعليمي. 

