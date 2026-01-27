الثلاثاء 27 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مياه الغربية تستعد لإطلاق مركز الطوارئ والأزمات لضمان استدامة الخدمات

مياه الغربية تستعد
مياه الغربية تستعد لإطلاق مركز الطوارئ والأزمات
18 حجم الخط

 عقد اللواء محمد عبد الفتاح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية اجتماعا موسعا رفيع المستوى مع الدكتور محمد مصطفى مدير إدارة الطوارئ والأزمات بوزارة الإسكان لاستعراض الاستعدادات النهائية وتفقد اللمسات الأخيرة بمركز الطوارئ والأزمات الجديد التابع للشركة.

"مياه الغربية" تحصد المركز الأول في جائزة التميز الحكومي عن فئة المبادرة الابتكارية

عاصفة ترابية تضرب الغربية وتحذيرات لمرضى الحساسية وقائدي الطرق

 درع أمان لمنظومة المياه بـ محافظة الغربية
أكد اللواء مهندس محمد عبد الفتاح أن مركز الطوارئ والأزمات لا يعد مجرد مقر إداري، بل هو "العقل المدبر" الذي يضمن استدامة الخدمات للمواطنين تحت أي ظرف،وتبرز أهمية المركز في: الاستجابة الفورية وتقليص زمن التعامل مع الأعطال الكبرى والكوارث الطبيعية والربط المركزى التنسيق اللحظي مع غرفة عمليات وزارة الإسكان لضمان تدفق المعلومات والقرارات وإدارة المخاطر تحليل البيانات للتنبؤ بالأزمات قبل وقوعها ووضع سيناريوهات استباقية للحل.

 

 تفقد الدكتور محمد مصطفى الأعمال الجارية بالمركز مشيدًا بمعدلات التنفيذ والالتزام بالمعايير الفنية والتقنية التي وضعتها الوزارة وأوضح مصطفى أن إدارة الطوارئ بالوزارة تعمل كحلقة وصل استراتيجية لتوحيد الجهود بين كافة المحافظات  مؤكدًا أن مركز الغربية سيكون نموذجًا يحتذى به في الكفاءة والجاهزية.

وصرح اللواء محمد عبدالفتاح بأننا نعمل على تحويل إدارة الأزمات من مجرد رد فعل إلى منظومة عمل رقمية ومنظمة تضمن عدم انقطاع قطرة مياه واحدة عن المواطن فى أصعب الظروف.

اختتم الاجتماع بالاتفاق على جدول زمني نهائي للافتتاح مع التأكيد على تدريب الكوادر البشرية بأعلى مستويات الاحترافية لإدارة هذا الصرح الجديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

وفاة شاب وإصابة آخر في تصادم جرار زراعي وتوك توك بطريق شبشير-طنطا

"مياه الغربية" تحصد المركز الأول في جائزة التميز الحكومي عن فئة المبادرة الابتكارية

محافظ الغربية يستقبل السفير الكندي لبحث التعاون بمشروعات التنمية المستدامة بالمحلة

جامعة طنطا تظهر في 7 مجالات ضمن تصنيف التايمز العالمي للتخصصات 2026

ads

الأكثر قراءة

منطقة الإسكندرية الأزهرية تعلن انتهاء أعمال تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية

حالة الطقس اليوم، تحذير من سرعة الرياح وارتفاع الأمواج على هذه السواحل

المهن التمثيلية تطمئن على الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي بعد تعرضه لجلطة مفاجئة

خروج الفنان محمود حجازي من قسم أكتوبر بعد دفع الكفالة

كرة اليد، منتخب مصر يفوز على نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية

أول رد رسمى من مستشفى الأحرار التعليمي على ادعاءات صيدلانية بتعرضها لمضايقات

بعد واقعة الممرضة، أسامة قابيل: انتهاك حرمة الميت ذنب عظيم لا يبرره شيء

ضبط كميات كبيرة من الجبن منتهية الصلاحية داخل مخزن غير مرخص بالإسكندرية

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز السائب يسجل 27 جنيها بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على ميزة ليلة النصف من شعبان هذا العام

بعد واقعة الممرضة، أسامة قابيل: انتهاك حرمة الميت ذنب عظيم لا يبرره شيء

بعد جدل الطفلة المنتقبة، عالم أزهري يوضح حكم ارتداء الأطفال للنقاب

المزيد
الجريدة الرسمية