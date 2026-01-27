مياه الغربية تستعد لإطلاق مركز الطوارئ والأزمات لضمان استدامة الخدمات

18 حجم الخط

عقد اللواء محمد عبد الفتاح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية اجتماعا موسعا رفيع المستوى مع الدكتور محمد مصطفى مدير إدارة الطوارئ والأزمات بوزارة الإسكان لاستعراض الاستعدادات النهائية وتفقد اللمسات الأخيرة بمركز الطوارئ والأزمات الجديد التابع للشركة.

درع أمان لمنظومة المياه بـ محافظة الغربية

أكد اللواء مهندس محمد عبد الفتاح أن مركز الطوارئ والأزمات لا يعد مجرد مقر إداري، بل هو "العقل المدبر" الذي يضمن استدامة الخدمات للمواطنين تحت أي ظرف،وتبرز أهمية المركز في: الاستجابة الفورية وتقليص زمن التعامل مع الأعطال الكبرى والكوارث الطبيعية والربط المركزى التنسيق اللحظي مع غرفة عمليات وزارة الإسكان لضمان تدفق المعلومات والقرارات وإدارة المخاطر تحليل البيانات للتنبؤ بالأزمات قبل وقوعها ووضع سيناريوهات استباقية للحل.

تفقد الدكتور محمد مصطفى الأعمال الجارية بالمركز مشيدًا بمعدلات التنفيذ والالتزام بالمعايير الفنية والتقنية التي وضعتها الوزارة وأوضح مصطفى أن إدارة الطوارئ بالوزارة تعمل كحلقة وصل استراتيجية لتوحيد الجهود بين كافة المحافظات مؤكدًا أن مركز الغربية سيكون نموذجًا يحتذى به في الكفاءة والجاهزية.

وصرح اللواء محمد عبدالفتاح بأننا نعمل على تحويل إدارة الأزمات من مجرد رد فعل إلى منظومة عمل رقمية ومنظمة تضمن عدم انقطاع قطرة مياه واحدة عن المواطن فى أصعب الظروف.

اختتم الاجتماع بالاتفاق على جدول زمني نهائي للافتتاح مع التأكيد على تدريب الكوادر البشرية بأعلى مستويات الاحترافية لإدارة هذا الصرح الجديد.

