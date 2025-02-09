الأحد 09 فبراير 2025
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محافظات

رفع حالة الطوارئ القصوى والاستعدادات لمواجهة الأمطار بالإسكندرية

مواجهة الأمطار بالإسكندرية،
مواجهة الأمطار بالإسكندرية، فيتو

أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم، رفع حالة الطوارئ القصوى والاستعدادات لمواجهة الأمطار المتوقعة بناء على توقعات هئية الأرصاد الجوية.

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وأكدت هئية الصرف الصحي في بيان لها عن انتشار سيارات والبدلات فى تمام الساعه السابعة صباحا إلى جانب وجود فرق الطوارئ على مدار الساعة ووقف الإجازات وبدل الراحات.

وأشارت الشركة إلى استمرار أعمال تطهير الشنايش والمطابق وبيارات الصرف ومحطات الرفع وأعمال الصيانة ورفع الكفاءة. 

 

كما تشهد محافظة الإسكندرية، طقسًا متقلبًا على كافة الأنحاء، بالتزامن مع نوة الكرم، حيث من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة يصاحبها نشاط في حركة الرياح. 

 

وأنهت الإسكندرية استعداداتها لاستقبال أشد وأصعب نوات موسم الشتاء 2025 ضراوة، والتى تهب خلال ساعات، يصاحبها أمطار غزيرة وصقيع ورياح باردة جدًّا.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بأحياء محافظة الإسكندرية من تواجدها بكافة الميادين والشوارع العامة والدفع بسيارات الصرف الصحي تحسبًا لسقوط الأمطار والعمل على تطهير الشنايش والمطابق لعدم تجمع مياه الأمطار فى الطرق العامة.

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طقس الأمطار الاسكندرية الصرف الصحي

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