محافظ القليوبية يفتتح أول معارض «أهلًا رمضان» بمدينة قليوب

افتتح المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم، المعرض الأول لمنتجات «أهلًا رمضان» بمدينة قليوب، وذلك في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية والاحتياجات الرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

رافق المحافظ خلال الافتتاح الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالقليوبية.

وعقب الافتتاح، تفقد محافظ القليوبية أجنحة المعرض أهلا رمضان المختلفة، والتي تضم السلع الأساسية من الأرز، السكر، الزيوت، المكرونة، والبقوليات، إلى جانب ركن خاص بـ ياميش رمضان، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن، حيث اطمأن على توافر كميات مناسبة من السلع تلبي احتياجات المواطنين طوال الشهر الكريم.



وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة داخل المعرض، والتي تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية بنسب ملحوظة، بما يراعي محدودي الدخل ويسهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح بأي تلاعب أو مغالاة في الأسعار.

ملف توفير السلع الأساسية أولوية قصوى

وخلال الجولة، حرص المهندس أيمن عطية على التحدث مع المواطنين داخل المعرض، واستمع إلى آرائهم حول الأسعار وجودة السلع المعروضة، مؤكدًا أن المحافظة تولي ملف توفير السلع الأساسية أولوية قصوى، مع استمرار المتابعة والتوسع في إقامة المعارض بمختلف المدن والمراكز، كما نوه إلى أنه سيتم إقامة معارض «أهلًا رمضان» بجميع مدن المحافظة، لضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة في مختلف المناطق.



ومن جانبه، أوضح الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أن معرض «أهلًا رمضان» بمدينة قليوب يمثل بداية لسلسلة من المعارض التي سيتم افتتاحها تباعًا بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لافتًا إلى أن التنسيق مع الموردين أسهم في طرح السلع بأسعار تنافسية مع الحفاظ على جودة المنتجات

