قامت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، بحملة ميدانية استهدفت رفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة العامة، بحضور اللواء علاء عبد الجواد مساعد مدير الأمن، والعميد محمود فيصل مدير شرطة المرافق، والدكتورة سلوي أبو العينين رئيس حي غرب شبرا الخيمة، ياسر إبراهيم نائب رئيس الحي، بالإضافة إلى مديري الإشغالات والمخلفات الصلبة.

حملة مكبرة بشبرا الخيمة لتحسين مستوى النظافة العامة ورفع الإشغالات

وأسفرت الحملة عن إزالة ٣٠ تندة مخالفة، وعدد من حالات إشغال الطريق بحي غرب شبرا الخيمة، ورفع المخلفات من خلال ٥ سيارات، كما تم إزالة السلالم والمصاطب المخالفة والعربات غير المصرح بها على الطريق، كما تم تمهيد وتجريد طريق أرض الحافي تمهيدًا لإستكمال أعمال الرصف.

في سياق آخر شهد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، احتفالية أمس الإثنين، وذلك بعد حصول مركز ومدينة بنها على المركز الثالث ضمن "جائزة مصر للتميز الحكومي" في دورتها الرابعة، والتي تهدف إلى ترسيخ ثقافة التميز والارتقاء بالأداء المؤسسي في كافة قطاعات الدولة، وبمشاركة المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام للمحافظة.

مركز ومدينة بنها يُمثل محافظة القليوبية ويحقق المركز الثالث في جائزة مصر للتميز الحكومي

وشهدت الاحتفالية حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، وعددًا من الوزراء والمحافظين، وقد تسلم جائزة التميز المحاسب وليد الشهاوي رئيس مركز ومدينة بنها، وسط إشادة واسعة بالجهود المبذولة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

