جامعة القاهرة تسجل «صفر سحب أبحاث علمية» خلال 2025

تلقى الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا شاملًا حول مؤشرات النزاهة الأكاديمية بالجامعة خلال عام 2025

وأظهرت نتائج التقرير تحقيق الجامعة إنجازًا نوعيًّا غير مسبوق تمثل في تسجيل صفر حالات سحب أبحاث علمية خلال عام 2025، وفقًا لبيانات Retraction Watch Database، المرجع الدولي الأبرز لرصد سحب الأبحاث العلمية بسبب المخالفات العلمية أو الأخلاقية، مقارنة بـ خمس حالات سحب خلال عام 2024، وأربع عشرة حالة خلال عام 2023.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، التزام الجامعة المؤسسي الراسخ بتكريس مبادئ النزاهة الأكاديمية وأخلاقيات البحث العلمي، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لسمعة جامعة القاهرة العلمية ومكانتها الدولية، وأن الجامعة تولي ملف الأمانة العلمية أولوية قصوى ضمن استراتيجيتها لتطوير البحث العلمي وتعزيز تنافسيته عالميًا، مشيًرا إلى أن هذا الإنجاز يعكس نجاح جامعة القاهرة في بناء منظومة متكاملة للنزاهة الأكاديمية تقوم على الوقاية والحوكمة والمساءلة.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الوصول إلى صفر سحب أبحاث لا يُعد إنجازًا رقميًا فحسب، بل يُجسد ثقافة مؤسسية راسخة تحكم جميع مراحل البحث العلمي، من التخطيط والتنفيذ وحتى النشر، مشددًا على استمرار الجامعة في دعم الباحثين مع الالتزام الصارم بالمعايير الدولية للنشر الرشيد.

وقال عبد الصادق: إن هذا التطور الإيجابي جاء نتيجة حزمة من الإجراءات المؤسسية التي تبنتها الجامعة، من أبرزها تفعيل لجان الأمانة العلمية وأخلاقيات البحث العلمي بكافة كلياتها ومعاهدها، بما يضمن مراجعة الأبحاث والتحقق من التزامها بالمعايير الأخلاقية المعتمدة قبل النشر وخلال جميع مراحل البحث، مؤكدًا استمرار إدارة الجامعة في تطوير آلياتها المؤسسية وتعزيز منظومة النزاهة والأمانة العلمية، بما يضمن استدامة جودة البحث العلمي وتعظيم تأثيره محليًا ودوليًا.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى حرص الجامعة على نشر ثقافة النزاهة الأكاديمية من خلال تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية متخصصة لأعضاء هيئة التدريس والباحثين وطلاب الدراسات العليا، بهدف تعزيز الوعي العملي بأخلاقيات البحث العلمي، ومواجهة ممارسات الانتحال العلمي أو تزوير البيانات أو الإخلال بقواعد النشر، لافتًا إلى أن الجامعة قد أعلنت في وقت سابق عن إنشاء مكتب النزاهة العلمية، والذي يضم لجانًا متخصصة في الأمانة العلمية وأخلاقيات النشر، بما يسهم في رفع جودة الإنتاج العلمي وترسيخ الالتزام المؤسسي بالمعايير الدولية المعتمدة في البحث والنشر الأكاديمي.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أنه تم إلزام الباحثين بالإفصاح الكامل عن أي استخدام لأدوات الذكاء الاصطناعي في إعداد الأبحاث والرسائل العلمية، وفق دليل واضح للاستخدام المسئول، بما يحفظ أصالة الإنتاج الفكري ويعزز ممارسات النزاهة العلمية، وهو ما يتسق مع التطورات العالمية واستراتيجية جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى أن تحقيق الجامعة مستوى صفر سحب أبحاث يمثل ترجمة عملية لفاعلية منظومة النزاهة الأكاديمية، ونتيجة مباشرة للالتزام المؤسسي بالمراجعة والتقويم المستمر للسياسات البحثية.

