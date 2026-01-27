الثلاثاء 27 يناير 2026
ضبط 36 ألف لتر مواد بترولية مدعمة بالإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية حملة مكبرة على الأسواق ومحطات الوقود بنطاق المحافظة، في إطار جهودها لإحكام الرقابة على الأسعار وضبط منظومة الدعم.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وبناءً على تعليمات مشددة من المهندس جمال عمار وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على المواد البترولية المدعمة ومنع أي محاولات للتلاعب أو التصرف غير القانوني فيها.

استقرار نسبي في سعر الدينار البحريني أمام الجنيه بالبنك المركزي اليوم الثلاثاء

مجمع إعلام الوادي الجديد ينظم ندوة عن الوقاية من الأمراض المعدية والمزمنة

وقامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية، برئاسة أحمد عبد الحميد مدير الإدارة، وبمشاركة باكينام مصطفى مفتشة الإدارة، بتنفيذ حملات ميدانية مكثفة، أسفرت عن تحرير محضر تصرف في كمية من المواد البترولية المدعمة بلغت 36 ألفًا و803 لترات من بنزين 92.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار حرص مديرية التموين على الحفاظ على المال العام وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

