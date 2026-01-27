الثلاثاء 27 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

عمل الإسماعيلية تختتم اختبارات دورة "التفصيل والحياكة" لتأهيل الشباب لسوق العمل

جانب من فاعليات الدورة،
جانب من فاعليات الدورة، فيتو
18 حجم الخط

 اختتم مركز التدريب المهني، التابع لمديرية العمل في محافظة الإسماعيلية، فعاليات دورة "التفصيل والحياكة" للشباب، بإجراء الاختبارات النهائية لقياس مدى استفادتهم من المهارات المكتسبة خلال الدورة.

ضمن برنامج "قادر على التحدي"، رياضة الإسماعيلية تنظم فعاليات متنوعة لذوي الهمم

محامي صغير الإسماعيلية: نثق في قضاء مصر العادل لتحقيق القصاص لموكلي

 

أبرز الحضور خلال ختام الدورة 

 

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن شعبان، مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، وبإشراف أسماء زكي، وكيلة المديرية، حيث تهدف هذه الاختبارات إلى التأكد من جاهزية المتدربين للانطلاق في مشروعاتهم الخاصة أو الالتحاق بالورش والمصانع والمنشآت الصناعية داخل المحافظة.

جانب من الاختبارات، فيتو
جانب من الاختبارات، فيتو
جانب من الاختبارات، فيتو
جانب من الاختبارات، فيتو

استعراض نماذج المتدربين 

 

وشهدت فعاليات الاختبارات استعراضًا لنماذج من إنتاج المتدربين، والتي اتسمت بالدقة والاحترافية، تحت إشراف طاقم العمل بمركز التدريب المهني، وبحضور دعاء السيد، مديرة المركز، هبة السيد، مدربة الدورة، والتي تولت الجانب العملي والتدريبي طوال فترة التدريب.

جانب من الاختبارات، فيتو
جانب من الاختبارات، فيتو
جانب من الاختبارات، فيتو
جانب من الاختبارات، فيتو

تمكين الشباب وتحويل طاقاتهم إلى طاقات إنتاجية 

 

وأكد الدكتور أيمن شعبان أن المديرية تعمل على تمكين الشباب وتحويل طاقاتهم إلى قوى منتجة تساهم في التنمية الاقتصادية للمحافظة، مشيرًا إلى أن دورات "التفصيل والحياكة" تُعد من أكثر المسارات طلبًا في سوق العمل المحلي، وأن المديرية توفر كافة الإمكانيات والمعدات الحديثة لضمان جودة التدريب. 

 

 

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بضرورة دعم قدرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل. 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية التنمية الاقتصادية العمل المحلي المتدربين مديرية العمل بالإسماعيلية مركز التدريب المهني

مواد متعلقة

ضمن برنامج "قادر على التحدي"، رياضة الإسماعيلية تنظم فعاليات متنوعة لذوي الهمم

محامي صغير الإسماعيلية: نثق في قضاء مصر العادل لتحقيق القصاص لموكلي

إزالة 30 حالة تعد على أراضي الدولة بالإسماعيلية

تحت شعار صحتك أولوية، قافلة طبية مجانية لخدمة العاملين بمديرية العمل بالإسماعيلية

ads

الأكثر قراءة

منطقة الإسكندرية الأزهرية تعلن انتهاء أعمال تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية

حالة الطقس اليوم، تحذير من سرعة الرياح وارتفاع الأمواج على هذه السواحل

المهن التمثيلية تطمئن على الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي بعد تعرضه لجلطة مفاجئة

خروج الفنان محمود حجازي من قسم أكتوبر بعد دفع الكفالة

كرة اليد، منتخب مصر يفوز على نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية

أول رد رسمى من مستشفى الأحرار التعليمي على ادعاءات صيدلانية بتعرضها لمضايقات

بعد واقعة الممرضة، أسامة قابيل: انتهاك حرمة الميت ذنب عظيم لا يبرره شيء

ضبط كميات كبيرة من الجبن منتهية الصلاحية داخل مخزن غير مرخص بالإسكندرية

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز السائب يسجل 27 جنيها بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على ميزة ليلة النصف من شعبان هذا العام

بعد واقعة الممرضة، أسامة قابيل: انتهاك حرمة الميت ذنب عظيم لا يبرره شيء

بعد جدل الطفلة المنتقبة، عالم أزهري يوضح حكم ارتداء الأطفال للنقاب

المزيد
الجريدة الرسمية