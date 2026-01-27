عمل الإسماعيلية تختتم اختبارات دورة "التفصيل والحياكة" لتأهيل الشباب لسوق العمل

18 حجم الخط

اختتم مركز التدريب المهني، التابع لمديرية العمل في محافظة الإسماعيلية، فعاليات دورة "التفصيل والحياكة" للشباب، بإجراء الاختبارات النهائية لقياس مدى استفادتهم من المهارات المكتسبة خلال الدورة.

أبرز الحضور خلال ختام الدورة

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن شعبان، مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، وبإشراف أسماء زكي، وكيلة المديرية، حيث تهدف هذه الاختبارات إلى التأكد من جاهزية المتدربين للانطلاق في مشروعاتهم الخاصة أو الالتحاق بالورش والمصانع والمنشآت الصناعية داخل المحافظة.

جانب من الاختبارات، فيتو

جانب من الاختبارات، فيتو

استعراض نماذج المتدربين

وشهدت فعاليات الاختبارات استعراضًا لنماذج من إنتاج المتدربين، والتي اتسمت بالدقة والاحترافية، تحت إشراف طاقم العمل بمركز التدريب المهني، وبحضور دعاء السيد، مديرة المركز، هبة السيد، مدربة الدورة، والتي تولت الجانب العملي والتدريبي طوال فترة التدريب.

جانب من الاختبارات، فيتو

جانب من الاختبارات، فيتو

تمكين الشباب وتحويل طاقاتهم إلى طاقات إنتاجية

وأكد الدكتور أيمن شعبان أن المديرية تعمل على تمكين الشباب وتحويل طاقاتهم إلى قوى منتجة تساهم في التنمية الاقتصادية للمحافظة، مشيرًا إلى أن دورات "التفصيل والحياكة" تُعد من أكثر المسارات طلبًا في سوق العمل المحلي، وأن المديرية توفر كافة الإمكانيات والمعدات الحديثة لضمان جودة التدريب.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بضرورة دعم قدرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.