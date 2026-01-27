محاكمة قاتل صغير الإسماعيلية، دفاع المتهم يطلب من القاضي استجواب وزير التعليم

18 حجم الخط

طالب الدكتور أحمد حمد محامي المتهم بقتل زميله وتقطيعه إلى أشلاء بمنشار كهربائي في محافظة الإسماعيلية، المعروفة بقضية قاتل صغير الإسماعيلية، خلال جلسة محاكمة اليوم المنعقدة بمجمع محاكم الإسماعيلية بعرض المتهم علي لجنة خماسية من أساتذة الجامعات خارج مستشفي العباسية.

وقائع عنف متكررة داخل المدرسة

كما طالب الدفاع باستدعاء وزير التربية والتعليم لاستجوابه حول عدة وقائع عنف متكررة شهدتها المدرسة التي كان يدرس بها المتهم والمجني عليه طبقا لما ذكره بعض طلاب المدرسة.

رد الدائرة ونظر القضية أمام هيئة مغايرة

واختتم محامي المتهم بقتل صغير الإسماعيلية طلباته للمحكمة برد الدائرة ونظر القضية أمام هيئة مغايرة، نظرا لأنه يرى أن المتهم مريض نفسي رغم ثبوت خلوه من المرض النفسي أو العقلى كما أقر تقرير الطب النفسي للمتهم.

وتواصل محكمة جنايات الأحداث في محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة قاتل صغير الإسماعيلية.

عرض المتهم على الطب النفسي

وفي وقت سابق، كانت محكمة جنايات الأحداث في محافظة الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد الديب، وعضوية المستشارين محمد أبو طلب وأحمد عاطف، قررت تأجيل قضية قاتل صغير الإسماعيلية لـ 20 من يناير الجاري، وذلك للعرض على الطب النفسي كما طالب محامي المتهم.

خلو المتهم من الأمراض العقلية والنفسية

ومن جانبه قال محمد حسين الجبلاوي محامي ضحية جريمة المنشار في الإسماعيلية: إن تقرير الطب النفسي للمتهم بارتكاب الجريمة انتهى إلى أن المتهم شخص في كامل قواه العقلية ولا يعاني من أي اضطرابات نفسية أو سلوكية وهو ما يجعله مسؤولا مسئولية كاملة عن أفعاله.

وذكر تقرير الطب النفسي: بعد عرض المتهم علي عدة لجان نفسية في المجلس الإقليمي للصحة النفسية (1) في القاهرة فإن المتهم يوسف أيمن لا يوجد لديه في الوقت الحالي ولا في وقت ارتكابه الواقعة محل الاتهام أي أعراض تشير إلى وجود اضطراب نفسي.

وانتهى التقرير إلى أن المتهم لايعاني من اضطراب عقلي أو نقص في الإدراك أو الاختيار وسلامة الإرادة والتمييز والحكم الصائب علي الأمور ومعرفة الخطأ من الصواب، مما يجعله مسئولا مسئولية كاملة عن الاتهام المنسوب إليه في القضية.

