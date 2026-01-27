الثلاثاء 27 يناير 2026
صحة البحيرة تطلق حملة "365 يوم سلامة" بجميع المنشآت الطبية

انطلاق حملة 365 يوم
انطلاق حملة 365 يوم سلامة بالبحيرة، فيتو
أطلقت مديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور إسلام عساف، فعاليات الحملة القومية "365 يوم سلامة" داخل جميع المنشآت الطبية، لتلبية إحتياجات المواطنين، وذلك تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، وفي إطار حرص محافظة البحيرة على تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، وتعزيز ثقافة سلامة المرضى كنهج عمل مستدام يُطبق يوميًا على مدار العام.

تعزيز ثقافة سلامة المرضى ونشر الرسائل التوعوية بجميع المنشآت الطبية  

وتم تدشين الحملة من قبل الإدارة العامة لسلامة المرضى بوزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع إدارة سلامة المرضى وإدارة التثقيف الصحي بالمديرية، بهدف تعزيز ثقافة سلامة المرضى داخل جميع المنشآت الصحية، ونشر الرسائل التوعوية المتعلقة بها بين أفراد المجتمع.

وشملت الفعاليات برنامجًا تدريبيًّا موسعًا لمسئولي التثقيف الصحي ومسئولي إشراك المريض بجميع الإدارات الصحية والمستشفيات، لتعريفهم بأهداف الحملة وآليات تفعيلها داخل المنشآت الصحية.

كما تم تنظيم محاضرة علمية تناولت محاور حملة "365 يوم سلامة" ودور التثقيف الصحي في دعم منظومة سلامة المرضى، مع التأكيد على أهمية إشراك المرضى وذويهم كعنصر أساسي وشريك فاعل في تقديم رعاية صحية آمنة.


أهداف حملة 365 يوم سلامة 

وتستهدف حملة 365 يوم سلامة  رفع وعي المرضى وذويهم بحقوقهم وواجباتهم داخل المنشآت الصحية، من خلال رسائل توعوية وأنشطة مباشرة تنفذها فرق إدارة سلامة المرضى.

وأكدت محافظ البحيرة على دعمها الكامل  لكافة المبادرات القومية التى تسعى إلى الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية ونشر ثقافة سلامة المرضى، بما ينعكس إيجابيًا على صحة وسلامة المواطنين وجودة الرعاية المقدمة لهم.

صحة البحيرة محافظة البحيرة مديرية الصحة بالبحيرة وكيل مديرية الصحة بالبحيرة ندوة توعوية حملة ٣٦٥ يوم سلامة

الجريدة الرسمية