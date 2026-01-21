الأربعاء 21 يناير 2026
محافظات

تثقيف 1645 منتفعا ضمن حملة "365 يوم سلامة" بالوادي الجديد

نفذت فرق التثقيف الصحي، بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، أنشطة توعوية للمنتفعين، والتعريف بحقوق المرضى وواجباتهم، وتأكيد أهمية الالتزام بإجراءات السلامة داخل المنشآت الصحية، وذلك بتوجيهات معالي الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وفي إطار دعم جهود التوعية الصحية وتعزيز ثقافة سلامة المرضى.

وفي هذا السياق، قامت إدارة سلامة المرضى بجهودها لتفعيل المبادرة بالتعاون مع إدارة الثقافة الصحية حيث انتشرت فرق التثقيف الصحي بجميع الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى المحافظة، لتقديم الرسائل التوعوية المباشرة للمواطنين والمترددين على المنشآت الصحية، والتعريف بحقوق المريض وواجباته، ودوره في الحفاظ على سلامته وسلامة الآخرين.

وأكد الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن الحملات التوعوية أسفرت عن تثقيف 1645 مواطن من ما لقيت الخدمة بتلك المنشآت وذلك لتعريفهم بحقوق المريض والهدف من الحملة، ضمن خطة مديرية الشؤون الصحية لنشر الوعي الصحي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتحقيق بيئة صحية آمنة تضمن سلامة المرضى ومقدمي الخدمة على مدار العام.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، بالوادي الجديد، أن الفرق تنفذ أنشطة توعوية مباشرة للمترددين على المستشفيات والوحدات الصحية، تتضمن التعريف بحقوق المرضى، وأهمية المعاملة الكريمة، وحق الخصوصية وسرية المعلومات، وسبل التواصل وتقديم الشكاوى والمقترحات، بما يعزز الشفافية ويضمن مشاركة فعالة من المواطنين في تحسين المنظومة الصحية.

وصرح وكيل صحة الوادي الجديد، بأن هذه الجهود تأتي في إطار التزام وزارة الصحة والسكان بتطبيق معايير السلامة والجودة، وتحقيق رضا المنتفعين، وترسيخ مفهوم أن المريض شريك أساسي في العملية الصحية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة داخل جميع المنشآت الصحية بالمحافظة.

 

ترسيخ مفاهيم السلامة المهنية وسلامة المرضى

ولفت وكيل وزارة الصحة، إلي أن حملة «٣٦٥ يوم سلامة» تهدف إلى ترسيخ مفاهيم السلامة المهنية وسلامة المرضى، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، وتحقيق بيئة صحية آمنة داخل جميع المنشآت الصحية بالمحافظة.

 

