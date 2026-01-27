كانييه ويست يستعد للسفر إلى الأراضي المحتلة الشهر المقبل

18 حجم الخط

يستعد المغني ورجل الأعمال الشهير كانييه ويست، لإجراء رحلة إلى إسرائيل الشهر المقبل.

رحلة كانييه لإسرائيل

وذكر عدد من المواقع الصحفية، أن مغني الراب كانييه ويست، يعتزم القيام برحلة إلى إسرائيل وزيارة عدد من الأماكن الدينية.

وتأتي تلك الزيارة لإسرائيل، بعد الاعتذار العلني، الذي قدمه كانييه مؤخرا، بسبب السلوكيات الاندفاعية، التي قام بها، بما في ذلك استخدام رموز معادية للسامية، ووصف نفسه بأنه نازي.

ونشر ويست إعلان صفحة كاملة في صحيفة "وول ستريت جورنال"، بعنوان "إلى أولئك الذين آذيتهم"، وأرجع فيه تصرفاته إلى تشخيصه بالاضطراب ثنائي القطب، وإصابته الدماغية غير المشخصة في عام 2002.

وأضاف في الاعتذار: "أنا لست نازيًا ولا معاديًا للسامية.. أنا أحب الشعب اليهودي".

وجاء ذلك الاعتذار، بعد سلسلة من الانتقادات التي طالت ويست بسبب تصريحاته المثيرة للجدل، والتي أثرت على سمعته ومشاريعه في الموسيقى وعالم الموضة.

تفاصيل تهديد كانييه ويست لـ كيم كارداشيان

في سياق متصل، كشف موقع TMZ، أن رسالة التهديد التي وجّهها كانييه ويست إلى كيم كارداشيان، والتي يتهمها فيها باستغلال أطفالهما، ليست سوى حيلة مُصمّمة لإثارة غضب كيم كارداشيان، حيلة بلا أي سند قانوني.

وذكر الموقع الفني في تقرير جديد، أن كاثي جونسون، محامية كيم كارداشيان، كشفت أن مذكرة الإيقاف والكف، التي قال كانييه انه ارسلها لكيم، والتي تتعلق برعاية وحضانة أطفالهم القُصّر: نورث ويست، وسانت ويست، وشيكاغو ويست، وسالم ويست"، ما هي إلا مجرد خدعة.

كيم كارداشيان تمنع ابنة كانييه ويست من زيارته بسبب أندرو تيت

في تطور جديد، لمشاكل كيم كاردشيان، وطليقها كانييه ويست، منعت كيم كارداشيان ابنتها الكبرى نورث، من الذهاب لزيارة والدها، بعد أن علمت من الحارس الشخصي لكانييه، أن أندرو تيت وشقيقه، في طريقهما لزيارة كانييه ويست، وهو الأمر الذي دفعها لإلغاء زيارة نورث له وإرجاعها للمنزل.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة، من نشر التقارير التي تفيد، بأن كيم كارداشيان، تسعى للحصول على الحضانة الفردية لأطفالها من كانييه ويست، بسبب تصرفاته الغريبة، التي كان أخرها، وضع اسم ابنته نورث في إحدى أغاني ديدي، وهو الأمر الذي حاربته كيم قضائيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.