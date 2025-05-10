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ثقافة وفنون

مذكرة الإيقاف والكف من كانييه ويست لـ كيم كارداشيان "خدعة"

كانييه ويست وكيم،
كانييه ويست وكيم، فيتو

كشف موقع TMZ، أن رسالة التهديد التي وجّهها كانييه ويست إلى كيم كارداشيان، والتي يتهمها فيها باستغلال أطفالهما، ليست سوى حيلة مُصمّمة لإثارة غضب كيم كارداشيان، حيلة بلا أي سند قانوني.

تفاصيل تهديد كانييه ويست لـ كيم كارداشيان

وذكر الموقع الفني في تقرير جديد له، أن كاثي جونسون، محامية كيم كارداشيان، كشفت أن مذكرة الإيقاف والكف، التي قال كانييه انه ارسلها لكيم، والتي تتعلق برعاية وحضانة أطفالهم القُصّر: نورث ويست، وسانت ويست، وشيكاغو ويست، وسالم ويست"، ما هي إلا مجرد خدعة.

كيم كارداشيان تمنع ابنة كانييه ويست من زيارته بسبب أندرو تيت

 في تطور جديد، لمشاكل كيم كاردشيان، وطليقها كانييه ويست، منعت كيم كارداشيان ابنتها الكبرى نورث، من الذهاب لزيارة والدها، بعد أن علمت من الحارس الشخصي لكانييه، أن أندرو تيت وشقيقه، في طريقهما لزيارة كانييه ويست، وهو الأمر الذي دفعها لإلغاء زيارة نورث له وإرجاعها للمنزل.

 يأتي ذلك بعد أيام قليلة، من نشر التقارير التي تفيد، بأن كيم كارداشيان، تسعى للحصول على الحضانة الفردية لأطفالها من كانييه ويست، بسبب تصرفاته الغريبة، التي كان أخرها، وضع اسم ابنته نورث في إحدى أغاني ديدي، وهو الأمر الذي حاربته كيم قضائيا.

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