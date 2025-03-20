كيم كارداشيان تمنع ابنة كانييه ويست من زيارته بسبب أندرو تيت

في تطور جديد، لمشاكل كيم كاردشيان، وطليقها كانييه ويست، منعت كيم كارداشيان ابنتها الكبرى نورث، من الذهاب لزيارة والدها، بعد أن علمت من الحارس الشخصي لكانييه، أن أندرو تيت وشقيقه، في طريقهما لزيارة كانييه ويست، وهو الأمر الذي دفعها لإلغاء زيارة نورث له وإرجاعها للمنزل.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة، من نشر التقارير التي تفيد، بأن كيم كارداشيان، تسعى للحصول على الحضانة الفردية لأطفالها من كانييه ويست، بسبب تصرفاته الغريبة، التي كان أخرها، وضع اسم ابنته نورث في إحدى أغاني ديدي، وهو الأمر الذي حاربته كيم قضائيا.

كانييه ويست يعطل حسابه على موقع "إكس" بعد هجومه على اليهود

فاجأ مغني الراب، كانييه ويست، متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي، “أكس”، بتعطيله لحسابه الرسمي، بعد أيام من هجومه المتواصل على اليهود، وعدد من نجوم أمريكا.

كانييه ويست: أحب هتلر ولا أثق في اليهود

وكتب المغني عددا من التغريدات التي وصفت بـ “الغريبة والمجنونة”، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي اكس.

وكتب كانييه ويست، عدة تغريدات متتالية عبر موقع اكس، قال فيها:

-أنا نازي

‏- أحب هتلر

‏- اليهود سيسرقون أموالكم دائمًا

‏- لا أثق في اليهود

‏- لا أريد التعامل مع اليهود

‏- لا تتعاملوا مع اليهود في التجارة

‏- لن أقول شيئ ضد الصين

‏- عندما خذلتني أمريكا حضنتني الصين

لكن حذف كانييه عدد من التغريدات التي كتبها، بعد وقت قصير من كتابتها.

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