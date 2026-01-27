الثلاثاء 27 يناير 2026
رياضة

جولة الحسم، مواجهات قوية اليوم في كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد

كأس الأمم الأفريقية
كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد، فيتو
18 حجم الخط

كرة اليد، يسدل الستار، اليوم الثلاثاء، على منافسات الدور الرئيسي من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد، المقامة حاليا في رواندا بمشاركة 16 منتخبا، وتستمر حتى يوم 31 يناير الجاري.

وتقام اليوم مواجهات قوية في الجولة الثانية والأخيرة من الدور الرئيسي لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية

وتشهد الجولة الثانية المواجهات التالية:

المجموعة الأولى

الجزائر × أنجولا - 11:30 صباحا | أون سبورت 1

مصر × نيجيريا - 4:30 عصرا | أون سبورت 2

المجموعة الثانية

كاب فيردي × تونس - 7 مساء | أون سبورت 2

غينيا × المغرب - 7 مساء 

منتخب مصر يتأهل لنصف النهائي

واستطاع منتخب مصر لكرة اليد التأهل إلي الدور الرئيسي لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في رواندا خلال الفترة من 21 وحتي 31 يناير الجاري، محققا العلامة الكاملة في دور المجموعات بالفوز علي الجابون فى ضربة البداية 36-25  قبل أن يهزم أنجولا الخميس 41-28  وأخيرًا أوغندا 54-13.

وضمت مجموعة مصر في الدور الرئيسي بجانب أنجولا التي تأهلت مع الفراعنة من نفس المجموعة كلا من، نيجيريا والجزائر  إلا أنه لم يلتق انجولا في هذا الدور نظرا لأنهما تقابلا في الدور الأول.

منافس مصر المحتمل في قبل النهائي

ومن المحتمل أن يخوض المنتخب الوطني مواجهة قوية في الدور قبل النهائي، مع وصيف المجموعة الثانية.

وحتى الآن لم يحسم مركز الوصافة في ترتيب المجموعة الثانية، حيث يتبقى مواجهتين الأولى تجمع بين تونس والرأس الأخضر، والثانية بين المغرب وغينيا.

ومن المتوقع أن يواجه منتخبنا مواجهة قوية أمام الرأس الأخضر في الدور قبل النهائي، حال خسر الأخير أمام تونس.

وفي حالة فوز الرأس الأخضر، سيكون منتخبنا على موعد مع مواجهة عربية مع أحد منتخبي تونس أو المغرب.

مشوار منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

وخاض منتخب مصر حتى الآن 4 مباريات جاءت نتائجها كالتالي:

دور المجموعات:
مصر (36) - (25) الجابون
مصر (41) - (28) أنجولا
مصر (54) - (13) أوغندا

الدور الرئيسي:
مصر (42) - (28) الجزائر
مصر × نيجيريا | الثلاثاء 27 يناير

قائمة منتخب كرة اليد

وتضم قائمة منتخب مصر لكرة اليد كلًّا من: محمد علي، محمد عصام الطيار، عبد الرحمن حميد، أكرم يسري، محمد أوكا، أحمد هشام سيسا، محمد مؤمن صفا، يحيى خالد، مهاب سعيد، علي زين، أحمد هشام دودو، نبيل شريف، هشام صلاح، إبراهيم المصري، أحمد عادل، ياسر سيف، محمود عبدالعزيز “جدو”، يحيى الدرع، وسيف الدرع.

كرة اليد كاس الأمم الإفريقية رواندا مباريات اليوم في كأس الأمم الإفريقية أنجولا مصر

