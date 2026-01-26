الإثنين 26 يناير 2026
رياضة

أمم أفريقيا لليد، تعرف على المنافس المحتمل لمنتخب مصر في قبل النهائي

منتخب مصر لكرة اليد،
منتخب مصر لكرة اليد، فيتو
كرة اليد، أسدل الستار أمس الأحد، على منافسات الجولة الأولى من الدور الرئيسي لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد رجال، المقامة حاليا في رواندا بمشاركة 16 منتخبا، وتستمر حتى يوم 31 يناير الجاري.

وفيما يلي ترتيب مجموعات الدور الرئيسي بكأس الأمم الأفريقية:

المجموعة الأولى:

1- مصر | 4 نقاط

2- نيجيريا | نقطتان

3- أنجولا | نقطتان

4- الجزائر | بدون نقاط

المجموعة الثانية:

1- كاب فيردي | 4 نقاط

2- تونس | 3 نقاط

3- المغرب | نقطة واحدة

4- غينيا | بدون نقاط

منافس مصر المحتمل في قبل النهائي

ومن المحتمل أن يخوض المنتخب الوطني مواجهة قوية في الدور قبل النهائي، مع وصيف المجموعة الثانية.

وحتى الآن لم يحسم مركز الوصافة في ترتيب المجموعة الثانية، حيث يتبقى مواجهتين الأولى تجمع بين تونس والرأس الأخضر، والثانية بين المغرب وغينيا.

ومن المتوقع أن يواجه منتخبنا مواجهة قوية أمام الرأس الأخضر في الدور قبل النهائي، حال خسر الأخير أمام تونس.

وفي حالة فوز الرأس الأخضر، سيكون منتخبنا على موعد مع مواجهة عربية مع أحد منتخبي تونس أو المغرب.

مشوار منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

وخاض منتخب مصر حتى الآن 4 مباريات جاءت نتائجها كالتالي:

دور المجموعات:
مصر (36) - (25) الجابون
مصر (41) - (28) أنجولا
مصر (54) - (13) أوغندا

الدور الرئيسي:
مصر (42) - (28) الجزائر
مصر × نيجريا | الثلاثاء 27 يناير 

قائمة منتخب كرة اليد

وتضم قائمة منتخب مصر لكرة اليد كلًّا من: محمد علي، محمد عصام الطيار، عبد الرحمن حميد، أكرم يسري، محمد أوكا، أحمد هشام سيسا، محمد مؤمن صفا، يحيى خالد، مهاب سعيد، علي زين، أحمد هشام دودو، نبيل شريف، هشام صلاح، إبراهيم المصري، أحمد عادل، ياسر سيف، محمود عبدالعزيز “جدو”، يحيى الدرع، وسيف الدرع. 

