التايكوندو يرفض المشاركة في دوري الجامعات لهذا السبب

18 حجم الخط

أصدر الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو والنائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية بيانا بشأن رفض المشاركة في بطولة دوري الجامعات والمعاهد العليا بسبب عدم توافر الأكواد الطبية اللازمة والمعتمدة من وزارة الشباب والرياضة وهو ما يمثل خطورة شديدة على اللاعبين المشاركين.

وجاء البيان كالآتي:

إشارةً إلى خطاب الاتحاد المصري للتايكوندو الصادر بتاريخ ١٩/ ١/ ٢٠٢٦، والموجَّه إلى الاتحاد الرياضي للجامعات والمعاهد العليا بشأن تنظيم بطولة التايكوندو ضمن فعاليات دوري الجامعات والمعاهد العليا، والذي تضمَّن اعتذار الاتحاد عن عدم المشاركة في تنظيم أو إدارة أو تحكيم البطولة اعتبارًا من تاريخ الخطاب المشار إليه.

وذلك في ضوء دراسة الموقف من الجوانب الفنية والتنظيمية والطبية، وحرصًا على الالتزام الكامل بالأكواد الطبية والتدابير الاحترازية المعتمدة من وزارة الشباب والرياضة، وبعد الاطلاع على طلب الاتحاد الرياضي للجامعات الوارد إلى الاتحاد المصري للتايكوندو بتاريخ ١٨/١/٢٠٢٦، والذي تبيَّن منه الآتي:

• خلو الطلب من التأكيد الصريح على الالتزام بإقامة البطولة وفقًا للأكواد الطبية المعتمدة وتنفيذ الإجراءات الطبية والتدابير الاحترازية المقررة.

• عدم إرفاق كافة الفحوصات والكشوفات الطبية المقررة قانونًا لجميع اللاعبين، على أن تكون موقعة ومختومة من مستشفيات الجامعات التابع لها اللاعبون المشاركون، وذلك تنفيذًا لأحكام الكود الطبي رقم (١٦٤٢) لسنة ٢٠٢٤م الصادر عن وزارة الشباب والرياضة.

• عدم إرفاق كشف بأسماء اللاعبين المشاركين في البطولة، موقعًا ومختومًا من الاتحاد الرياضي للجامعات، بما يحول دون إمكانية مراجعة تسجيل الأسماء على منصة (GMS) الخاصة بقيد وتسجيل اللاعبين بالاتحاد، للتحقق من سلامة موقف اللاعبين المشاركين، حفاظًا على أبناء اللعبة من أية مخاطر محتملة قد تنشأ عن مشاركة غير الممارسين، وما قد يترتب على ذلك من إصابات جسيمة للغير أو لأنفسهم لعدم إلمامهم بقوانين اللعبة.

كما أنه من واقع الاتصالات الهاتفية التي جرت - فى وقت لاحق - بين مسئولي الاتحاد المصري للتايكوندو ومسئولي الاتحاد الرياضي للجامعات، تبيَّن جليًا تعذُّر استيفاء الاشتراطات الطبية اللازمة لإقامة البطولة خلال الأيام القليلة السابقة على بدء المنافسات، وعدم إمكانية موافاة الاتحاد المصري للتايكوندو بالفحوص الطبية المعتمدة للاعبين المشاركين، فضلًا عن تعذُّر تقديم كشوف اللاعبين مسبقًا بما يسمح بالمراجعة الفنية والطبية المطلوبة.

وأكد الاتحاد المصري للتايكوندو أنه قد رفض صراحةً الطلب المتعلق بتحميل السادة الحكام ومسئولي المسابقات بالاتحاد مسئوليات مراجعة أو اعتماد المستندات الطبية للاعبين، إذ يُعد ذلك خروجًا عن اختصاصاتهم الفنية والتحكيمية، ومخالفة للضوابط المنظمة، وتحميلهم تبعات ومسئوليات قانونية لا تدخل ضمن مهامهم الأصلية.

وتابع: بناءً عليه، وحرصًا على سلامة اللاعبين، وصونًا لسمعة الاتحاد والحكام ومسئولي لجنة المسابقات، والتزامًا بتطبيق اللوائح والأكواد الطبية المعتمدة، فقد قرر الاتحاد المصري للتايكوندو الاعتذار رسميًا عن القيام بأي أعمال فنية أو تنظيمية أو تحكيمية تتعلق بالبطولة المشار إليها، وذلك اعتبارًا من ١٩/١/٢٠٢٦، وهو تاريخ الخطاب الرسمي الصادر في هذا الشأن.

وأكّد الاتحاد المصري للتايكوندو تقديره الكامل للدور المهم الذي تضطلع به الرياضة الجامعية في دعم المنظومة الرياضية، ويجدّد استعداده الدائم لتلبية احتياجات الاتحاد الرياضي للجامعات والتعاون معه حاليًا ومستقبلًا، باعتبار ذلك نهجًا ثابتًا وعهدًا ممتدًا لم ينقطع، ولم يتأخر عنه الاتحاد في أي وقت سابق، وذلك كله في إطار الالتزام الكامل بالإجراءات والضوابط الفنية والطبية والتنظيمية المعتمدة، بما يضمن سلامة اللاعبين، ويحافظ على اختصاصات الجهات المعنية، ويحقق الصالح العام للرياضة المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.