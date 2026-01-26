الإثنين 26 يناير 2026
أزمة جديدة، عينات منشطات إيجابية لأوناش مصر في أولمبياد ريو دي جانيرو

الاتحاد المصري لرفع
الاتحاد المصري لرفع الأثقال، فيتو
رفع الأثقال، أعلن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال اكتشاف عينات إيجابية، في المنتخب المصري الذي شارك في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 بالبرازيل.

وجاءت العينات الإيجابية من نصيب كل من،

  • إسراء السيد - 63 كجم
  • أحمد سعد - 63 كجم

وكان الاتحاد الدولي لرفع الأثقال قد أعلن في وقت سابق، ثبوت إيجابية العينة الخاصة بلاعب المنتخب الوطني أيضا محمد إيهاب صاحب فضية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، ليصل العدد الإجمالي إلى 3 حالات.

ومن المتوقع أن يصدر الاتحاد الدولي عقوبات ضد الاتحاد المصري بسبب تكرار حالات المنشطات بين صفوف المنتخبات الوطنية.

محمد إيهاب يواجه مصير مجهول

وقال محمد إيهاب أنه خضع للعديد من فحوصات المنشطات عن طريق الدم والبول خلال الفترة من 2014 وحتى عام 2022، وذلك أثناء البطولات ومعسكرات التدريب، وجاءت جميع العينات سلبية.

وأضاف أنه محتفظ بكافة المستندات والأوراق التي تثبت صحة موقفه وسوف يكشف عنها خلال التحقيقات.

وأكمل: “أنا لا أتهم أحد بباطل ومثلي كباقي الفريق جميع الفيتامينات التي أحصل عليها مسجلة بتقارير خصوصا في عام الأولمبياد، أنا لا أخون بلدي ولا الأمانة التي لطالما حملت اسمها فخرا واعتزازا لآخر يوم”.

ويسعى محمد إيهاب حالا لإثبات برائته من خلال المحكمة الرياضية الدولية، أملا في الحفاظ على الميدالية التي توج بها في أولمبياد ريو دي جانيرو.

