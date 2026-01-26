منتخب كرة اليد راحة اليوم من مباريات كأس الأمم الأفريقية

18 حجم الخط

كرة اليد، يحصل المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني تشافي باسكوال، على راحة اليوم الإثنين من مباريات كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد رجال، المقامة حاليا في رواندا بمشاركة 16 منتخبا، وتستمر حتى يوم 31 يناير الجاري.

وكان المنتخب الوطني قد حقق الفوز أمس الأحد على المنتخب الجزائري بنتيجة (42-28)، في الجولة الأولى من منافسات الدور الرئيسي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة مصر ونيجيريا

ويخوض المنتخب الوطني مواجهة قوية غدا الثلاثاء، أمام منتخب نيجيريا في الجولة الثانية والأخيرة من الدور الرئيسي، لبطولة كأس الأمم الأفريقية,

وتأهل المنتخب الوطني للدور قبل النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، دون النظر لمباراته الأخيرة أمام نيجيريا في الجولة الثانية من الدور الرئيسي.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط يتصدر بها ترتيب المجموعة الأولى في الدور الرئيسي.

الفراعنة بالعلامة الكاملة

وأنهى المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني تشافي باسكوال، مشاركته في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في رواندا.

وحقق المنتخب الوطني الفوز في الجولة الأخيرة أمام منتخب أوغندا بنتيجة (54-13) في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

بهذه النتيجة يكون منتخب مصر قد أنهى مشاركته في دور المجموعات محققا العلامة الكاملة بالفوز في الجولات الثلاثة أمام الجابون وأنجولا وأوغندا، وفي رصيده 6 نقاط.

قائمة منتخب كرة اليد

وتضم قائمة منتخب مصر لكرة اليد كلًّا من: محمد علي، محمد عصام الطيار، عبد الرحمن حميد، أكرم يسري، محمد أوكا، أحمد هشام سيسا، محمد مؤمن صفا، يحيى خالد، مهاب سعيد، علي زين، أحمد هشام دودو، نبيل شريف، هشام صلاح، إبراهيم المصري، أحمد عادل، ياسر سيف، محمود عبدالعزيز “جدو”، يحيى الدرع، وسيف الدرع.

