الثلاثاء 27 يناير 2026
رياضة

وزير الرياضة يصل محافظة دمياط لافتتاح عدد من المشروعات الجديدة

وزير الرياضة يصل
وزير الرياضة يصل محافظة دمياط
وصل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الثلاثاء، إلى محافظة دمياط، في زيارة ميدانية موسعة لتفقد وافتتاح عدد من المنشآت الشبابية والرياضية، وكان في استقباله  الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وأعضاء الهيئة البرلمانية بالمحافظة، وبحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، والدكتور محمد فوزي مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطط التطوير الشامل للمنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية، بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، واكتشاف المواهب، وتقديم خدمات متكاملة للشباب المصري.

ومن جانبه، أكد محافظ دمياط خلال اللقاء حرص المحافظة على تعزيز التعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ودعم المبادرات والبرامج التي تستهدف تمكين الشباب واستثمار طاقاتهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالشباب باعتبارهم عماد التنمية وبناة المستقبل.

جولة وزير الشباب والرياضة لمحافظة دمياط

وتتضمن جولة وزير الشباب والرياضة لمحافظة دمياط تفقد نادي سيتي كلوب، وافتتاح وحدة الطب الرياضي بمديرية الشباب والرياضة، إلى جانب افتتاح الملعب الخماسي بعدد من مراكز الشباب، منها مركز شباب ميت الخولي ومركز شباب أبو عدي.

كما يشهد وزير الشباب والرياضة فعاليات ختام دوري مراكز الشباب، وحضور عددًا من الأنشطة الرياضية والتنموية، من بينها افتتاح الملعب الأكريليك المتعدد بنظام الطرح الاستثماري، وحضور مباراة كرة اليد لمنتخب دمياط.

وتتضمن الزيارة افتتاح حمام سباحة نصف أوليمبي وصالة الألعاب الرياضية بنادي المستقبل بدمياط الجديدة، إلى جانب تفقد تجهيزات مشروع "كابيتانو مصر" بالقرية الأوليمبية، وإطلاق إشارة بدء ماراثون الجري.

وتختتم الجولة بمدينة رأس البر، حيث يتفقد الصالة المغطاة والمدينة الشبابية، ويفتتح حمام السباحة بنادي رأس البر الرياضي.

