رياضة

وزير الرياضة يشهد محاضرة عمرو موسى ضمن النسخة الرابعة من برنامج الدبلوماسية الشبابية

عمرو موسى
عمرو موسى
شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، محاضرة ألقاها السيد عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، ووزير الخارجية الأسبق، وذلك ضمن فعاليات النسخة الرابعة من برنامج الدبلوماسية الشبابية، والمقامة بـ المركز الأولمبي بالمعادي، تحت عنوان «تأثير الأوضاع الإقليمية والدولية علي استقرار الشرق الأوسط والعالم العربي ودور الشباب».

تأثير الأوضاع الإقليمية والدولية على استقرار الشرق الأوسط

وخلال المحاضرة، تناول عمرو موسى تأثير الأوضاع الإقليمية والدولية على استقرار الشرق الأوسط والعالم العربي، موضحًا أن طبيعة المرحلة الراهنة تفرض تحديات متشابكة تتطلب تحركات دبلوماسية واعية ورؤية استراتيجية شاملة، إلى جانب التنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة لمواجهة المتغيرات المتسارعة.

كما أكد أهمية دور الشباب في فهم طبيعة تلك التحولات والمشاركة الإيجابية في التعامل معها، مشيرًا إلى أن الوعي السياسي والمعرفة بطبيعة العلاقات الدولية يمثلان عنصرًا أساسيًا في دعم الاستقرار والحفاظ على المصالح الوطنية وتعزيز دور مصر الإقليمي.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن برنامج الدبلوماسية الشبابية في نسخته الرابعة يأتي في إطار رؤية الوزارة الهادفة إلى إعداد كوادر شبابية واعية تمتلك المعرفة والقدرة على التعامل مع مختلف التحديات، مشيرًا إلى أن لقاءات نقل الخبرات تُعد أحد أهم محاور البرنامج لما لها من دور فاعل في نقل التجارب العملية الواقعية من القيادات الوطنية إلى الشباب.

وتأتي النسخة الرابعة من برنامج الدبلوماسية الشبابية ضمن البرامج النوعية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة، بهدف تمكين الشباب، وصقل مهاراتهم القيادية، وإعداد جيل قادر على المشاركة الفاعلة في مسيرة البناء والتنمية وتمثيل مصر بصورة مشرفة في مختلف المحافل.

