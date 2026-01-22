الجمعة 23 يناير 2026
وزير الرياضة يشهد محاضرة إبراهيم محلب في برنامج الدبلوماسية الشبابية

المهندس إبراهيم محلب،
المهندس إبراهيم محلب، رئيس وزراء مصر الأسبق
شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، محاضرة ألقاها المهندس إبراهيم محلب، رئيس وزراء مصر الأسبق، وذلك ضمن فعاليات النسخة الرابعة من برنامج الدبلوماسية الشبابية، والمقامة بـ المركز الأولمبي بالمعادي، تحت عنوان «مصر بين التحديات التنفيذية والإنجازات»، في إطار لقاءات نقل الخبرات للمتدربين المشاركين بالبرنامج.

إبراهيم محلب يستعرض تجربته التنفيذية

وخلال المحاضرة، استعرض المهندس إبراهيم محلب تجربته التنفيذية خلال فترة توليه رئاسة مجلس الوزراء، متناولًا أبرز التحديات التي واجهت الدولة المصرية في مرحلة دقيقة من تاريخها، سواء على المستوى الاقتصادي أو الخدمي أو التنموي، موضحًا أن مواجهة تلك التحديات تطلبت العمل الميداني المستمر، والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة، واتخاذ قرارات حاسمة قائمة على رؤية واضحة وأهداف استراتيجية.

كما تطرق رئيس الوزراء الأسبق إلى عدد من الإنجازات التي تحققت خلال تلك المرحلة، لاسيما في مجالات البنية التحتية والمشروعات القومية والخدمات الأساسية، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري وبناء الكوادر المؤهلة يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وأن الشباب هم قاطرة التنمية وصُنّاع المستقبل.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن برنامج الدبلوماسية الشبابية في نسخته الرابعة يأتي في إطار رؤية الوزارة الهادفة إلى إعداد كوادر شبابية واعية تمتلك المعرفة والقدرة على التعامل مع مختلف التحديات، مشيرًا إلى أن لقاءات نقل الخبرات تُعد أحد أهم محاور البرنامج لما لها من دور فاعل في نقل التجارب العملية الواقعية من القيادات الوطنية إلى الشباب.

وشهدت المحاضرة تفاعلًا ملحوظًا من المتدربين المشاركين، حيث دار نقاش موسّع حول آليات الإدارة التنفيذية، واتخاذ القرار في أوقات الأزمات، ودور الشباب في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة.

وتأتي النسخة الرابعة من برنامج الدبلوماسية الشبابية ضمن البرامج النوعية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بالمركز الأولمبي بالمعادي، بهدف تمكين الشباب، وصقل مهاراتهم القيادية، وإعداد جيل قادر على المشاركة الفاعلة في مسيرة البناء والتنمية وتمثيل مصر بصورة مشرفة في مختلف المحافل.

الجريدة الرسمية