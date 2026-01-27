الثلاثاء 27 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

حين تروي آسيا تاريخها بلسانها، ندوة حول "أفول إمبراطورية الغرب" غدا بمعرض الكتاب

ندوة مناقشة أفول
ندوة مناقشة "أفول إمبراطورية الغرب"، فيتو
18 حجم الخط

 ينظم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة رشا صالح، في إطار فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، ندوة لمناقشة أحد أهم وأحدث إصداراته "أفول إمبراطورية الغرب.. آسيا تنتفض لتولد من جديد" للمفكر والكاتب الهندي بانكاج ميشرا وترجمة الباحث الاقتصادي والمترجم أحمد جمال أبو الليل، وذلك غدًا الأربعاء، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بقاعة الندوات المتخصصة بالمعرض.

أفول إمبراطورية الغرب

يأخذنا الكتاب في رحلة فكرية عميقة عبر مسارات مقاومة الإمبريالية في آسيا ومصر، مستعرضًا أدوار نخبة من رواد النهضة والتحرر، من أمثال جمال الدين الأفغاني، وسون يات سين، وطاغور، وليانغ كيشاو، في لحظة تاريخية مفصلية امتدت من أواخر القرن التاسع عشر إلى بدايات القرن العشرين.

ويقدم المؤلف قراءة مغايرة للتاريخ الحديث، لا تنطلق من المركزية الغربية، بل من وعي الشعوب التي عاشت التجربة الاستعمارية وواجهت خطاب "المهمة الحضارية" الزائف، وسعت إلى استعادة صوتها وحقها في صياغة مصيرها.

ندوة مناقشة أفول إمبراطورية الغرب

تُناقش الندوة بحضور مترجم الكتاب أحمد جمال أبو الليل، ويشارك في النقاش كل من عماد الأزرق، رئيس مركز التحرير للدراسات والبحوث، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، والدكتور شريف إمام، أستاذ مساعد في التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب بجامعة عين شمس، فيما يتولى إدارة الندوة الدكتور كرم عباس.

ويأتي هذا اللقاء الثقافي تأكيدًا على دور المركز القومي للترجمة في فتح نوافذ جديدة لفهم التاريخ العالمي من زواياه المهمشة، وإعادة الاعتبار لسرديات الشعوب التي قاومت، وفكرت، وحلمت خارج ظل الإمبراطوريات.

إنه كتاب لا يروي تاريخًا منتهيًا، بل يوقظ سؤالًا مفتوحًا: من يملك حق الحكي؟، وحين تتكلم آسيا أخيرًا بلسانها، لا يكون أفول الغرب مجرد نهاية إمبراطورية، بل بداية وعي جديد يعيد للتاريخ توازنه، وللإنسان كرامته، وللفكرة حريتها الأولى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد جمال أبو الليل معرض القاهرة الدولي للكتاب الدكتورة رشا صالح المركز القومي للترجمة أفول إمبراطورية الغرب
ads

الأكثر قراءة

بعد موافقة تشريعية النواب على القانون، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء؟

شملت البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري والقناة الناقلة

انقلاب في القاهرة وأسوان تسجل 26، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في محافظات مصر

موعد مباراة المقاولون ضد البنك الأهلي في الدوري المصري

موعد مباراة غزل المحلة أمام طلائع الجيش في الدوري المصري

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية ترم أول 2026

أكلات في الإفطار تقاوم الخمول الصباحي وتمنحك طاقة متوازنة طوال اليوم

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

أسعار مواد التشطيب في الأسواق المحلية اليوم الاثنين 26-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد ليلة النصف من شعبان وفضلها والأدعية المستحبة فيها

تفسير رؤيا أكل البيض في المنام وعلاقته بتحسن الظروف المعيشية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 27 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية