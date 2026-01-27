حين تروي آسيا تاريخها بلسانها، ندوة حول "أفول إمبراطورية الغرب" غدا بمعرض الكتاب

18 حجم الخط

ينظم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة رشا صالح، في إطار فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، ندوة لمناقشة أحد أهم وأحدث إصداراته "أفول إمبراطورية الغرب.. آسيا تنتفض لتولد من جديد" للمفكر والكاتب الهندي بانكاج ميشرا وترجمة الباحث الاقتصادي والمترجم أحمد جمال أبو الليل، وذلك غدًا الأربعاء، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بقاعة الندوات المتخصصة بالمعرض.

أفول إمبراطورية الغرب

يأخذنا الكتاب في رحلة فكرية عميقة عبر مسارات مقاومة الإمبريالية في آسيا ومصر، مستعرضًا أدوار نخبة من رواد النهضة والتحرر، من أمثال جمال الدين الأفغاني، وسون يات سين، وطاغور، وليانغ كيشاو، في لحظة تاريخية مفصلية امتدت من أواخر القرن التاسع عشر إلى بدايات القرن العشرين.

ويقدم المؤلف قراءة مغايرة للتاريخ الحديث، لا تنطلق من المركزية الغربية، بل من وعي الشعوب التي عاشت التجربة الاستعمارية وواجهت خطاب "المهمة الحضارية" الزائف، وسعت إلى استعادة صوتها وحقها في صياغة مصيرها.

ندوة مناقشة أفول إمبراطورية الغرب

تُناقش الندوة بحضور مترجم الكتاب أحمد جمال أبو الليل، ويشارك في النقاش كل من عماد الأزرق، رئيس مركز التحرير للدراسات والبحوث، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، والدكتور شريف إمام، أستاذ مساعد في التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب بجامعة عين شمس، فيما يتولى إدارة الندوة الدكتور كرم عباس.

ويأتي هذا اللقاء الثقافي تأكيدًا على دور المركز القومي للترجمة في فتح نوافذ جديدة لفهم التاريخ العالمي من زواياه المهمشة، وإعادة الاعتبار لسرديات الشعوب التي قاومت، وفكرت، وحلمت خارج ظل الإمبراطوريات.

إنه كتاب لا يروي تاريخًا منتهيًا، بل يوقظ سؤالًا مفتوحًا: من يملك حق الحكي؟، وحين تتكلم آسيا أخيرًا بلسانها، لا يكون أفول الغرب مجرد نهاية إمبراطورية، بل بداية وعي جديد يعيد للتاريخ توازنه، وللإنسان كرامته، وللفكرة حريتها الأولى.

