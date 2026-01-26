إبداعات نجيب محفوظ في معرض الكتاب.. "أولاد حارتنا" و"ليالي ألف ليلة" الأسرع نفادًا.. الثلاثية الخالدة وملحمة الحرافيش بالأكثر مبيعًا.. ومفاجأة بسعر القائمة الكاملة لأديب نوبل

18 حجم الخط

يحتفي معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57 هذا العام بأديب نوبل العالمي نجيب محفوظ، حيث يحل شخصية المعرض، المقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

جناح مكتبة ديوان في معرض الكتاب

وتتواجد أعمال ومؤلفات الكاتب الكبير نجيب محفوظ داخل جناح مكتبة ديوان في قاعة 1 بالمعرض، حيث تشهد أعماله إقبالا جماهيريا كبيرا من زوار ورواد معرض الكتاب 2026.

أسعار الأعمال الكاملة لـ نجيب محفوظ

وتتراوح أسعار عناوين نجيب محفوظ الصادرة عن مكتبة ديوان بين 105 جنيه وحتى 293 جنيه للعمل الواحد، فيما تصل المجموعة الكاملة لأعمال نجيب محفوظ بالجناح إلى ما يقارب 14 ألف جنيه.

أولاد حارتنا وليالي ألف ليلة.. الأسرع نفادا

وتصدرت رواية "أولاد حارتنا" الأعمال الأسرع نفادا بالجناح، حيث نفدت النسخ الموجودة بالجناح في اليوم الأول للمعرض، مما جعل مكتبة ديوان تقدم على دعم الجناح بنسخ إضافية منها.

نفس الأمر مع رواية "ليالي ألف ليلة" والتي نفدت بالكامل ثاني أيام المعرض، لتزود مكتبة ديوان الجناح بنسخ إضافية منها.

ثلاثية محفوظ الخالدة

أما عن ثلاثية نجيب محفوظ الخالدة، فعلى الفور بدأ الجزئين الأول "بين القصرين" والثاني "قصر الشوق" في النفاد بشكل كبير، نظرا لزيادة الطلب عليها من جمهور وزوار المعرض.

ملحمة الحرافيش وثرثرة فوق النيل

تشهد أيضا أعمال أخرى لأديب نوبل إقبالا كبيرا من الجمهور، وهي "ملحمة الحرافيش"، و"ثرثرة فوق النيل"، وذلك بشكل يومي منذ انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته السابعة والخمسين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.