الإثنين 26 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

إبداعات نجيب محفوظ في معرض الكتاب.. "أولاد حارتنا" و"ليالي ألف ليلة" الأسرع نفادًا.. الثلاثية الخالدة وملحمة الحرافيش بالأكثر مبيعًا.. ومفاجأة بسعر القائمة الكاملة لأديب نوبل

أعمال نجيب محفوظ
أعمال نجيب محفوظ بمعرض الكتاب
18 حجم الخط

يحتفي معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57 هذا العام بأديب نوبل العالمي نجيب محفوظ، حيث يحل شخصية المعرض، المقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس. 

جناح مكتبة ديوان في معرض الكتاب 

وتتواجد أعمال ومؤلفات الكاتب الكبير نجيب محفوظ داخل جناح مكتبة ديوان في قاعة 1 بالمعرض، حيث تشهد أعماله إقبالا جماهيريا كبيرا من زوار ورواد معرض الكتاب 2026.  

أسعار الأعمال الكاملة لـ نجيب محفوظ 

وتتراوح أسعار عناوين نجيب محفوظ الصادرة عن مكتبة ديوان بين 105 جنيه وحتى 293 جنيه للعمل الواحد، فيما تصل المجموعة الكاملة لأعمال نجيب محفوظ بالجناح إلى ما يقارب 14 ألف جنيه.  

أولاد حارتنا وليالي ألف ليلة.. الأسرع نفادا 

وتصدرت رواية "أولاد حارتنا" الأعمال الأسرع نفادا بالجناح، حيث نفدت النسخ الموجودة بالجناح في اليوم الأول للمعرض، مما جعل مكتبة ديوان تقدم على دعم الجناح بنسخ إضافية منها. 

نفس الأمر مع رواية "ليالي ألف ليلة" والتي نفدت بالكامل ثاني أيام المعرض، لتزود مكتبة ديوان الجناح بنسخ إضافية منها. 

ثلاثية محفوظ الخالدة 

أما عن ثلاثية نجيب محفوظ الخالدة، فعلى الفور بدأ الجزئين الأول "بين القصرين" والثاني "قصر الشوق" في النفاد بشكل كبير، نظرا لزيادة الطلب عليها من جمهور وزوار المعرض. 

ملحمة الحرافيش وثرثرة فوق النيل 

تشهد أيضا أعمال أخرى لأديب نوبل إقبالا كبيرا من الجمهور، وهي "ملحمة الحرافيش"، و"ثرثرة فوق النيل"، وذلك بشكل يومي منذ انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته السابعة والخمسين. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

معرض القاهرة الدولي للكتاب الكاتب الكبير نجيب محفوظ عناوين نجيب محفوظ مكتبة ديوان معرض الكتاب
ads

الأكثر قراءة

الدوري السعودي، تعادل سلبي بين الحزم وضمك في الشوط الأول

تفسير حلم زرع العنب في المنام وعلاقته بالاستقرار المالي

لتوطين صناعة الأجهزة التعويضية، مستجدات مشروع إنشاء سبعة مراكز للتجميع

وزير الشئون النيابية: 10% من فاقد الكهرباء يرجع لأسباب فنية تتحمله الحكومة

تعثر مفاوضات الأهلي مع جيوري المجري لضم الجزائري بن بوعلي

بعد تأكده من مشاركة شويبر أمام دجلة.. الشناوي يعقد جلسة عاجلة مع مدرب حراس الأهلي

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

إصابة مبكرة لـ بلال عطية في أول ظهور تدريبي مع هانوفر الألماني

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

أسعار مواد التشطيب في الأسواق المحلية اليوم الاثنين 26-1-2026

سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عندي ذهب للزينة لا استخدمه فهل عليه زكاة؟ أمين الفتوى يُجيب (فيديو)

ما حكم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تفسير القرآن؟ المفتي يحسم الجدل

تفسير حلم زرع العنب في المنام وعلاقته بالاستقرار المالي

المزيد
الجريدة الرسمية