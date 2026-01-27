إسرائيل تسعى لتمديد الدعم العسكري الأمريكي 10 سنوات باتفاقية أمنية جديدة

18 حجم الخط

أكدت جريدة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستعد لإجراء محادثات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن اتفاقية أمنية جديدة مدتها 10 سنوات.

وبحسب وكالة "رويترز"، تستهدف الاتفاقية تمديد الدعم العسكري الأمريكي حتى في الوقت الذي يستعد فيه القادة الإسرائيليون لمستقبل بدون المنح النقدية الأمريكية التي تقدر بمليارات الدولارات.

ونقلت الجريدة عن مصادر مطلعة، رفضت ذكر اسمها، قولها: إن الاتفاقية المقترحة تهدف –أيضا- إلى توسيع نطاق المساعدات العسكرية الأمريكية، بما يشمل التمويل والتسليح والتعاون الدفاعي، في إطار سعي "إسرائيل" لتعزيز تفوقه العسكري في المنطقة.

تحصين التزامات واشنطن الأمنية لإسرائيل على المدى الطويل

تأتي هذه الخطوة في ظل متغيرات إقليمية ودولية متسارعة، ورغبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب بالمثول أمام المحكمة الجنائية بتهم ارتكاب جرائم حرب، في تحصين التزامات واشنطن الأمنية لإسرائيل على المدى الطويل، بعيدًا عن تقلبات المواقف السياسية داخل الولايات المتحدة.

وفي حال لإقرارها، ستشكل الاتفاقية الجديدة امتدادا لاتفاقيات سابقة وقعتها واشنطن مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

انتقادات دولية للدعم الأمريكي غير المشروط لإسرائيل

وتتزامن هذه المساعي مع تصاعد الانتقادات الدولية للدعم الأمريكي غير المشروط لإسرائيل، في ظل الجرائم والانتهاكات المستمرة في المنطقة، وما يترتب عليها من تداعيات سياسية وإنسانية متزايدة؛ وفي ظل تصريحات سابقة كشف فيها نتنياهو أن "إسرائيل" ستنفق حوالي 110 مليارات دولار على تطوير صناعة أسلحة مستقلة لتقليل اعتمادها على الدول الأخرى.

وبحسب نتنياهو، تسعى "إسرئيل" إلى بناء صناعة أسلحة مستقلة وتقليل الاعتماد على أي طرف، بما في ذلك الحلفاء، وفق وصفه.

مساعدات عسكرية أمريكية لإسرائيل بـ21.7 مليار دولار خلال حرب الإبادة

وكشف تقرير أعده معهد أبحاث "كوينسي" الأمريكي في أكتوبر 2025 أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة لا تقل عن 21.7 مليار دولار، على مدى عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة التي اندلعت في 7 أكتوبر 2023، وفق تقارير إعلامية.

وبحسب معهد أبحاث “كوينسي"، فإن إدارة الرئيس السابق جو بايدن قدمت 17.9 مليار دولار من هذه المساعدات، بينما أضافت إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب 3.8 مليارات دولار أخرى.

الأسلحة الأمريكية ركيزة أساسية لعمليات جيش الاحتلال

لطالما شكلت الأسلحة الأمريكية ركيزة أساسية لعمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية وخارجها. وتأتي معظم الأسلحة الموجودة في الترسانة الإسرائيلية المستخدمة في غزة والشرق الأوسط عموما من الولايات المتحدة.

مخزون كامل من الطائرات القتالية الأمريكية الصنع

يشير تقرير نشره معهد "واتسون" للشؤون الدولية والعامة بجامعة براون الأمريكية إلى أن "لدى إسرائيل مخزون كامل من الطائرات القتالية الأمريكية الصنع، بما في ذلك 75 طائرة من طراز إف-15، و196 طائرة من طراز إف-16، و39 طائرة من طراز إف-35".

ويضيف: كما أن جميع مروحيات إسرائيل الهجومية والنقلية أمريكية الصنع أيضا، بما في ذلك 46 مروحية أباتشي، و25 مروحية نقل من طراز سي ستاليون، و49 مروحية نقل من طراز بلاك هوك.

والمروحيات النقلية هي طائرات عمودية مصممة لنقل القوات، المعدات، الإمدادات، أو الأفراد، وتتميز بقدرتها على العمل في المناطق التي يتعذر فيها استخدام الطائرات ذات الأجنحة الثابتة.

الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل أدى إلى خسائر إنسانية فادحة بغزة

وقد ألحقت الأسلحة الأمريكية التي زودت بها "إسرائيل" -والتي لا تقتصر على الطائرات القتالية فحسب، بل تشمل أيضًا عشرات الآلاف من القنابل والصواريخ، وأنظمة الاستهداف المتقدمة- خسائر إنسانية فادحة بسكان غزة، بحسب معهد "واتسون".

