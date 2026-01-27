ذكرى عرض "يحيا الحب"، كيف سبق عبد الوهاب عصره في ابتكار أساليب دعائية جديدة للفيلم

18 حجم الخط

يحيا الحب، من أفلام الزمن الجميل، فيلم رومانسي غنائى عرض في مثل هذا اليوم 27 يناير عام 1938 وهو ثالث أفلام محمد عبد الوهاب بعد "الوردة البيضا" و"دموع الحب"، من إخراج محمد كريم، وقد تم تصوير الفيلم فى مزرعة البرتقال الخاصة بإسماعيل صدقى رئيس وزراء مصر السابق بالقليوبية، وقد ظهرت فيه ليلى مراد كوجه سينمائى لأول مرة.

يحكي فيلم "يحيا الحب" الذى يسجل رقم 82 في تاريخ السينما المصرية قصة محمد فتحي ــ وقد أدى دوره الفنان محمد عبد الوهاب الرومانسى العاشق المتهور ــ الذى يستأجر شقة جديدة تواجه قصر طاهر باشا والد نادية، ويحدث سوء تفاهم بين فتحي ونادية، ثم يكتشف أنها ابنة أخت رئيسه في العمل في بنك مصر، وما أن تشكو له نادية حتى يقرر نقله إلى بنى سويف، ويكتشف فتحي حقيقة سوء الفهم، ويقعان في الحب، وتحاول نادية أن تطلب إلغاء أمر النقل.

زوزو ماضى فى أول أدوارها

كتب قصة فيلم "يحيا الحب" الكاتب المسرحى عباس علام، بطولة الموسيقار محمد عبد الوهاب وشاركته البطولة ليلى مراد في أول أدوارها، وشارك في التمثيل محمد عبد القدوس الذى لعب دور خال ليلى، وشاركت زوزو ماضى فى أول أدوارها فى السينما.

يا دنيا يا غرامى أشهر أغنياته

قدم الموسيقار محمد عبد الوهاب سبعة أغنيات في فيلم "يحيا الحب" ولأول مرة تصل أغانيه فى أحد أفلامه إلى هذا العدد، فغنى قصيدة من تأليف محمود أبو الوفا "عندما يأتي المساء"، أما باقي أغاني الفيلم فجميعها من تأليف شاعر الشباب أحمد رامي وهي: أحب عيشة الفلاح، يا دنيا يا غرامي، يا وابور قولى رايح على فين، الظلم ده كان ليه، يادى النعيم اللى أنت فيه يا قلبى التي غناها عبد الوهاب مع ليلى مراد، وكذلك أغنية طال انتظارى لوحدي، أما أغنية ياما أرق النسيم، وغنتها ليلى مراد وحدها في الفيلم .

عبد الوهاب فى يحيا الحب

بالرغم من أن فيلم “ يحيا الحب” فيلما رومانسيا إلا أن أغنية (أحب عيشة الحرية) التي غناها عبد الوهاب في الفيلم من تلحينه كانت مصدر اعتراض على عرض الفيلم بعد أن وجه البعض للفيلم وجهة سياسية تدعو إلى الحرية ومقاومة الاستعمار في كل مكان، حتى إنه عندما عرض الفيلم بلبنان وكانت محتلة من الفرنسيين قامت قوات المحتل بحذف الأغنية من الفيلم لتجيز عرضه.

ليلى مراد بطلة يحيا الحب

لدور بطولة يحيا الحب وقع اختيار المخرج محمد كريم على المطربة ليلى مراد رغم صغر سنها فى ذلك الوقت، وعدم معرفة الجمهور بها الذى يسمعها فقط في الإذاعة، ويعلق محمد كريم على ذلك الاختيار، ويقول: كانت ليلى تخشى الكاميرا التي تقف أمامها لأول مرة، كما كانت خجولة تضحك بدون صوت حتى إننى أحضرت فتاة كومبارس أسجل ضحكتها وأضعها على صورة الضحكة المكتومة لليلى مراد حتى خرج في النهاية الفيلم كوميديا خفيف الدم..

وسائل دعائية جديدة

ومن أجل زيادة إيرادات فيلم “ يحيا الحب ” لجأ الموسيقار محمد عبد الوهاب إلى وسائل دعاية جديدة بالفيلم، وهو أنه كان يخصص إحدى أيام العرض ويحضر بنفسه ويصعد على المسرح وسط فرقته الموسيقية ويغنى أغنية من أغنيات الفيلم مقابل زيادة سعر التذكرة خمسة قروش في ذلك اليوم فقط، وبلغ إيراد الليلة الواحدة 400 جنيه.

عطور مصاحبة للتذكرة

كما لجأ المخرج أيضا إلى حيلة أخرى لزيادة مشاهدى الفيلم، وهي تخصيص كارت على كل تذكرة مشبع ورقه برائحة جميلة، ما أن يفتحه المشاهد حتى تغمره وتنتشر فى الأجواء رائحة عطر جميلة، وتأتى هذه الأفكار الدعائية من الفنان محمد عبد الوهاب بحكم أنه أحد أصحاب الشركة المنتجة للفيلم الذى حقق أعلى الإيرادات.

