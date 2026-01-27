الثلاثاء 27 يناير 2026
اقتصاد

البنك التجاري الدولي- مصر (CIB) يتصدر الإفصاح البيئي عالميًا ويحصل على تصنيف "ب" من مؤسسة الإفصاح عن الكربون (CDP)

البنك التجاري الدولي
البنك التجاري الدولي
 حصل البنك التجاري الدولي -مصر (CIB) على تصنيف (ب) من مؤسسة الإفصاح عن الكربون (CDP)، وهو التصنيف الذي يضع المؤسسة في نطاق الإدارة، بما يعكس قدرته على الالتزام بالشفافية في الإفصاح وإدارة مخاطر التغير المناخي، ليُسجّل بصفته البنك المصري الوحيد المدرج على منصة الإفصاح البيئي العالمية. كما أنه البنك الوحيد الذي حصل على هذا التصنيف هذا العام ومنذ عام 2018. ويُعد مؤسسة الإفصاح عن الكربون منظمة دولية غير ربحية وتُعتبر المرجع العالمي للإفصاح عن الأثر البيئي للقطاعين العام والخاص.

 

ويعكس هذا التقدم الجهود المستمرة للبنك في تعزيز حوكمة المناخ وإدارة المخاطر، وتطوير دمج الاعتبارات المناخية عبر مختلف عملياته، إلى جانب التوافق مع المتطلبات المتزايدة للمستثمرين والعملاء والجهات الرقابية مما يعزز ريادة البنك على المستويين الدولي والإقليمي في مجال الشفافية المناخية والمساءلة البيئية.

وفي هذا السياق، صرّح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي، قائلًا:"يشرفني أن أتولى رئاسة اللجنة التنسيقية للتمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي، والتي تساهم في تعزيز إدارة التمويل المستدام داخل البنك حيث يُعد الإفصاح عبر مؤسسة CDP أداة استراتيجية تعزز إدارة مخاطر المناخ، وتدعم بشكل خاص ثقة المستثمرين والجهات المانحة وبنوك التنمية الدولية.

ومن جانبها، قالت شيري ماديرا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة CDP "يعكس الحصول على تصنيف CDP التزام المؤسسات بتقديم بيانات بيئية عالية الجودة، بما يعزز قدرتها على إدارة المخاطر البيئية، وتحسين الوصول إلى التمويل، ودعم اقتصاد أكثر مرونة واستدامة."

تميّز البنك في تطبيق أفضل الممارسات الدولية في الإفصاح البيئي وحوكمة مخاطر المناخ، واستمراره في تحقيق هذا التقييم منذ عام 2018، يؤكد ريادته على المستويين المحلي والإقليمي في مجال التمويل المستدام ومخاطر المناخ..

