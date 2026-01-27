7 مشروبات طبيعية تساعد في سد الشهية وأخصائي تغذية يحذر هؤلاء من تناولها

18 حجم الخط

في الشتاء يزداد الشعور بالجوع على مدار اليوم بسبب برودة الطقس التي تجعل الجسم يبحث عن الطاقة طوال الوقت الشعور بالتدفئة.

وللأسف بسبب الشعور بالجوع يصعب على معظم الفتيات التحكم فى الشهية ما يدفعهن لتناول المزيد من الطعام وبالتالى يزداد وزنه.

7 مشروبات طبيعية تساعد على سد الشهية

ويقول الدكتور أيمن ممدوح أخصائي التغذية العلاجية، إن هناك 7 مشروبات طبيعية تساعد على سد الشهية، وحرق الدهون، ورفع معدل حرق الدهون عند استخدامها مع نظام غذائي متوازن ونشاط بدني، ومن هذه المشروبات:-

الماء بالليمون، وهو يقلل الشهية ويحفز الهضم، ويساعد الجسم على حرق الدهون، حيث نحضر كوب ماء دافئ، وعصير نصف ليمونة صباحا على الريق ويتم تناولهم.

الشاي الأخضر، وهو غني بمضادات الأكسدة، ويرفع معدل الحرق ويقلل تخزين الدهون، ويتم تناول كوبين يوميا، وأفضل وقت بعد الوجبات.

القهوة السوداء بدون سكر، وهى تقلل الشهية مؤقتا، وتزيد من معدل الأيض، ويتم تناول كوب واحد قبل التمرين أو الصباح.

الزنجبيل المغلي، يحرق الدهون ويقلل الجوع، ويحسن الهضم ويمنع الانتفاخ، نحضر ملعقة زنجبيل طازج أو مطحون، مع كوب ماء ساخن، ويتم تناوله

القرفة مع الماء أو اللبن قليل الدسم، وهى تنظم السكر في الدم، وتقلل نوبات الجوع المفاجئة، حيث يجب تناولها مرة يوميا.

الكمون المغلي،وهو يسرع حرق الدهون، ويقلل الشهية وينقي الجسم، فقط نحضر ملعقة كمون مع كوب ماء مغلي قبل النوم أو صباحا.

خل التفاح المخفف، وهو يسد الشهية، ويقلل امتصاص الدهون، حيث مدنضع ملعقة صغيرة منه في كوب ماء قبل الطعام.

وأضاف ممدوح، أن النتائج تظهر مع الاستمرار، ولا ينصح بالإفراط فى تناول هذه المشروبات حيث يجب الالتزام بالجرعات التى تم ذكرها، وعلى الحوامل ومرضى المعدة أو الضغط أن يستشيروا الطبيب المعالج.

