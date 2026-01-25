18 حجم الخط

قال الجيش السوري في بيان صادر عنه اليوم الأحد: ندرس خياراتنا الميدانية للرد على خروقات قسد.

الجيش السوري قسد تخرق اتفاق وقف النار وتستهدف مواقعنا

وأضاف الجيش السوري في بيانه: قسد تخرق اتفاق وقف النار وتستهدف مواقعنا.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، ذكرت هيئة العمليات في الجيش السوري، في بيان صادر عنها، أنه تم فتح ممرين إنسانيين في الحسكة وعين العرب مخصصين لإدخال المساعدات الإغاثية والحالات الإنسانية.

الجيش السوري يفتح ممرات إنسانية في الحسكة وعين العرب

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" نقلا عن هيئة العمليات، بأن الممر الأول سيكون بالتنسيق مع محافظة الحسكة على طريق الرقة – الحسكة بالقرب من قرية تل بارود.

وأضافت ساناة أن الممر الثاني سيكون بالتنسيق مع محافظة حلب، عبر مفرق عين العرب على طريق M4 قرب قرية نور علي.

وأكدت هيئة العمليات في الجيش السوري أن هذين الممرين يخصصان لإدخال المساعدات الإغاثية والحالات الإنسانية.

تمديد اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا

وأعلنت الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" مساء السبت، تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بينهما 15 يوما إفساحا في المجال أمام استكمال العملية الأمريكية لنقل سجناء "داعش" إلى العراق.

وبدأت واشنطن عملية نقل آلاف المعتقلين الذين كانوا في سجون تشرف عليها "قسد" في سوريا إلى العراق، بعد تقدم القوات الحكومية على حساب الأكراد في شمال وشمال شرق سوريا.

جدير بالذكر أن الحكومة السورية و"قسد" وقعتا في 18 يناير 2026، اتفاقا يقضي بوقف إطلاق النار ودمج عناصر ومؤسسات التنظيم ضمن الدولة السورية، لكن التنظيم واصل ارتكاب خروقات وصفتها الحكومة بأنها "تصعيد خطير".

وجاء الاتفاق بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري، واستعاد خلالها مناطق واسعة في شرق وشمال شرق البلاد، إثر خروقات متكررة من "قسد" لاتفاقه الموقع مع الحكومة في مارس 2025.

