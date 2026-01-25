الأحد 25 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الجيش السوري: "قسد" تخرق اتفاق وقف النار وتستهدف مواقعنا

الجيش السوري، فيتو
الجيش السوري، فيتو
18 حجم الخط

قال الجيش السوري في بيان صادر عنه اليوم الأحد: ندرس خياراتنا الميدانية للرد على خروقات قسد.

الجيش السوري قسد تخرق اتفاق وقف النار وتستهدف مواقعنا

وأضاف الجيش السوري في بيانه: قسد تخرق اتفاق وقف النار وتستهدف مواقعنا.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، ذكرت هيئة العمليات في الجيش السوري، في بيان صادر عنها، أنه تم فتح ممرين إنسانيين في الحسكة وعين العرب مخصصين لإدخال المساعدات الإغاثية والحالات الإنسانية.

الجيش السوري يفتح ممرات إنسانية في الحسكة وعين العرب

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" نقلا عن هيئة العمليات، بأن الممر الأول سيكون بالتنسيق مع محافظة الحسكة على طريق الرقة – الحسكة بالقرب من قرية تل بارود.

وأضافت ساناة أن الممر الثاني سيكون بالتنسيق مع محافظة حلب، عبر مفرق عين العرب على طريق M4 قرب قرية نور علي.

وأكدت هيئة العمليات في الجيش السوري أن هذين الممرين يخصصان لإدخال المساعدات الإغاثية والحالات الإنسانية.

تمديد اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا 

وأعلنت الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" مساء السبت، تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بينهما 15 يوما إفساحا في المجال أمام استكمال العملية الأمريكية لنقل سجناء "داعش" إلى العراق.

وبدأت واشنطن عملية نقل آلاف المعتقلين الذين كانوا في سجون تشرف عليها "قسد" في سوريا إلى العراق، بعد تقدم القوات الحكومية على حساب الأكراد في شمال وشمال شرق سوريا.

جدير بالذكر أن الحكومة السورية و"قسد" وقعتا في 18 يناير 2026، اتفاقا يقضي بوقف إطلاق النار ودمج عناصر ومؤسسات التنظيم ضمن الدولة السورية، لكن التنظيم واصل ارتكاب خروقات وصفتها الحكومة بأنها "تصعيد خطير".

وجاء الاتفاق بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري، واستعاد خلالها مناطق واسعة في شرق وشمال شرق البلاد، إثر خروقات متكررة من "قسد" لاتفاقه الموقع مع الحكومة في مارس 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجيش السوري قسد الحسكة حلب سوريا

مواد متعلقة

الجيش السوري يفتح ممرات إنسانية في الحسكة وعين العرب

إيجار الجولان 25 عاما وفتح سفارة إسرائيلية، تفاصيل اتفاق أمني وشيك بين سوريا وإسرائيل

ads

الأكثر قراءة

الدوري الإيطالي، تعادل سلبي بين روما وميلان في الشوط الأول (صور)

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 لجميع العاملين بالدولة

سعر كرتونة البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد (تحديث لحظى)

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه فى البنوك المصرية اليوم الأحد ( تحديث لحظى )

سقوط الجنرال الخائن، تحقيق مع أكبر قادة الجيش الصيني بتهمة تسريب أسرار نووية إلى أمريكا

أخبار الفن اليوم: معرض الكتاب يسجل إقبالا تاريخيا في دورته السابعة والخمسين.. أحمد العوضي يرقص مع رحمة محسن في مسلسل علي كلاي.. ونيللي كريم تكشف كواليس تصوير مسلسل على قد الحب

تعرف على سعر الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية

خدمات

المزيد

تبدأ من 25 جنيهًا للكيلو، أسعار بلح رمضان في سوق العطارة بالحسين (فيديو وصور)

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

انخفاض ملحوظ في أسعار الدقيق بالأسواق اليوم الأحد

ارتفاع الذرة المستوردة وانخفاض الصويا والردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم قضاء الصلوات الفائتة وكيف تُؤدَّى؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

في أي مسجد صلى النبي إلى قبلتين؟

احتفالا بمولده، ألقاب الشيخ عبد الرحيم القنائي وكراماته

المزيد
الجريدة الرسمية