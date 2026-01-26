الإثنين 26 يناير 2026
خارج الحدود

وفد سياسي من أكراد العراق يصل إلى مناطق سيطرة قسد فى سوريا حاملا مساعدات طبية

القامشلي، فيتو
ذكرت تقارير إعلامية اليوم الاثنين، أن وفدا مؤلفا من برلمانيين وممثلين عن أحزاب سياسية من إقليم كردستان العراق، وصلوا  مع ألفي طرد من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مدينة القامشلي السورية.

وفد سياسي من أكراد العراق يصل إلى سوريا ومعه مساعدات طبية
 

وتحدث النائب في برلمان إقليم كردستان العراقي  علي حمه صالح باسم الوفد، أمام مقر الهلال الأحمر الكردي، قائلا: أن هذه الدفعة تشمل ألفي طرد صحي، بالإضافة إلى العديد من الطرود الأخرى من الأدوية التي ستصل لاحقا. وأكد أن المساعدات ستشمل أيضا إرسال مواد غذائية.


وأضاف صالح،  أن الدعم والتكاتف بين الكرد في هذه الظروف الصعبة أمر بالغ الأهمية، مشيرا إلى أن: "من جميع الأطراف تقدم المساعدات، ونأمل أن تستمر كونها في الوقت نفسه قوة معنوية. والحاجات الأساسية هي الدواء والغذاء والحليب".


كما أكد أن الوفد موجود هنا باسم شعب الإقليم الكردي، وقال: "في هذه الأوقات العصيبة نحن نقدم الدعم. بالنسبة لنا لا فرق بين قامشلو وآمد وسنه والسليمانية أو هولير. كردستان واحدة. نحن ندعم عبر العمل المادي، التظاهرات، النشاطات المجتمعية والدبلوماسية".

وفي ختام حديثه، شدد حمه صالح على أهمية التظاهرات التي تقام في الإقليم الكردي في العراق وأوروبا، قائلا: "لقد أحدثت تأثيرا كبيرا. لذلك يجب أن تستمر هذه الفعاليات ما دام الحظر قائما. ويجب ترك الخلافات جانبا، يجب أن نوحد موقفنا".

قائد قسد: قنوات الحوار لا تزال مفتوحة مع الحكومة السورية

الجيش السوري: "قسد" تخرق اتفاق وقف النار وتستهدف مواقعنا

 

 

الجريدة الرسمية