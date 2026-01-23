الجمعة 23 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بوتين: روسيا تعزز قوتها في بناء كاسحات الجليد النووية وتواصل استكشاف "القطب الشمالي"

بوتين
بوتين
18 حجم الخط

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تواصل تعزيز أسطولها من كاسحات الجليد النووية، مؤكدا أن مشروع بناء كاسحة الجليد النووية "ليدر" يسير وفق جدول زمني مقرر.

 

روسيا تواصل تعزيز أسطولها من كاسحات الجليد النووية

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس مع طلاب وخريجي معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا في دولجوبرودني بضواحي موسكو، اليوم الجمعة، بمناسبة اقتراب يوم الطالب الروسي.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، قال بوتين خلال الاجتماع: "إذا كان هذا جليدا بلا حدود، بسماكة بضعة أمتار، فهذا مستوى من القوة لا تملكه أي دولة أخرى في العالم اليوم. ونحن، بالطبع، نكثف هذا العمل (في بناء كاسحات الجليد النووية)".

وأضاف مشيرا إلى كاسحة الجليد النووية "ليدر" التي يجري بناؤها في الشرق الأقصى: "المشروع يسير بشكل طبيعي، وفقا للجدول الزمني، بحلول عام 2030، أنا واثق من أننا سندشن كاسحة الجليد هذه".

وفي معرض رده على أسئلة الطلاب حول استكشاف القطب الشمالي، أشار بوتين إلى أن روسيا ستواصل استكشاف المنطقة بغض النظر عن التوقعات المناخية العالمية.

 

تطور الوضع المناخي على الكوكب وفي القطب الشمالي في المستقبل

وقال بوتين: "يختلف الخبراء حول كيفية تطور الوضع المناخي على الكوكب وفي القطب الشمالي في المستقبل. إما أن احترارا عالميا متوقعا، أو أن البعض يعتقد، أن ذروة الاحترار قد ولت، وسيبدأ التبريد الآن.. لكن كل هذا لا يعنينا. المهم هو أننا سنواصل استكشافه على أي حال".

ولفت الرئيس الروسي إلى أن موسكو كانت لعقود رائدة في استكشاف القطب الشمالي، حيث بنت كاسحات جليد جبارة لا مثيل لها في العالم.

وقال: "لطالما كانت روسيا، حسنا، ليس دائما، ولكن لعقود عديدة رائدة في استكشاف القطب الشمالي: على سبيل المثال نحن نبني كاسحات جليد، ليس لها مثيل في أي مكان آخر في العالم".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بوتين روسيا موسكو القطب الشمالي استكشاف القطب الشمالي

مواد متعلقة

بوتين: استغلال الطريق البحري الشمالي مهم لروسيا

استراتيجية النفس الطويل تعيد روسيا إلى طاولة الشرق الأوسط.. صفقات سلاح بـ6.5 مليار دولار لطهران.. ارتفاع حجم التجارة غير النفطية مع الإمارات لـ11.5 مليار دولار.. وحضور لافت في ليبيا وسوريا

بعد 3 ساعات و39 دقيقة مخاض، أوشاكوف يعلن نتائج محادثات بوتين وويتكوف بشأن أوكرانيا

أول تعليق من ترامب على عرض بوتين بتوجيه مليار دولار من أصول روسيا المجمدة لصالح غزة
ads

الأكثر قراءة

الهبرد يواصل الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالقاهرة

13 حالة وفاة، تسريب الغاز يحصد أرواح المواطنين بالقليوبية

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

قطع وضعف المياه عن بعض المناطق بأكتوبر الجديدة

أزمة وزارة الصحة مع الصيادلة تحتاج إلى علاج!

حفلات التوقيع والفعاليات الترفيهية تستقطب عددا كبيرا من زوار معرض الكتاب

خدمات

المزيد

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

الهبرد يواصل الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من السنة النبوية، أفضل الأعمال في ليلة النصف من شعبان

تفسير حلم عضة الكلب في المنام وعلاقته بوجود كثير من الحاقدين حوله

الإفتاء توضح حكم رفع اليدين بالدعاء أثناء خطبة الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية