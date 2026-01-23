بوتين: روسيا تعزز قوتها في بناء كاسحات الجليد النووية وتواصل استكشاف "القطب الشمالي"

18 حجم الخط

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تواصل تعزيز أسطولها من كاسحات الجليد النووية، مؤكدا أن مشروع بناء كاسحة الجليد النووية "ليدر" يسير وفق جدول زمني مقرر.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس مع طلاب وخريجي معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا في دولجوبرودني بضواحي موسكو، اليوم الجمعة، بمناسبة اقتراب يوم الطالب الروسي.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، قال بوتين خلال الاجتماع: "إذا كان هذا جليدا بلا حدود، بسماكة بضعة أمتار، فهذا مستوى من القوة لا تملكه أي دولة أخرى في العالم اليوم. ونحن، بالطبع، نكثف هذا العمل (في بناء كاسحات الجليد النووية)".

وأضاف مشيرا إلى كاسحة الجليد النووية "ليدر" التي يجري بناؤها في الشرق الأقصى: "المشروع يسير بشكل طبيعي، وفقا للجدول الزمني، بحلول عام 2030، أنا واثق من أننا سندشن كاسحة الجليد هذه".

وفي معرض رده على أسئلة الطلاب حول استكشاف القطب الشمالي، أشار بوتين إلى أن روسيا ستواصل استكشاف المنطقة بغض النظر عن التوقعات المناخية العالمية.

وقال بوتين: "يختلف الخبراء حول كيفية تطور الوضع المناخي على الكوكب وفي القطب الشمالي في المستقبل. إما أن احترارا عالميا متوقعا، أو أن البعض يعتقد، أن ذروة الاحترار قد ولت، وسيبدأ التبريد الآن.. لكن كل هذا لا يعنينا. المهم هو أننا سنواصل استكشافه على أي حال".

ولفت الرئيس الروسي إلى أن موسكو كانت لعقود رائدة في استكشاف القطب الشمالي، حيث بنت كاسحات جليد جبارة لا مثيل لها في العالم.

وقال: "لطالما كانت روسيا، حسنا، ليس دائما، ولكن لعقود عديدة رائدة في استكشاف القطب الشمالي: على سبيل المثال نحن نبني كاسحات جليد، ليس لها مثيل في أي مكان آخر في العالم".

