رئيس جامعة القناة: اعتذار طالب الجامعة الأهلية مقبول ونتمسك بالتحقيق الجنائي في ادعاء التلاعب بأوراق الإجابة

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن الجامعة لن تتنازل مطلقًا عن الشق الجنائي في واقعة الادعاء بالتلاعب بأوراق إجابة أحد الطلاب.

وشدد على أن الأمر برمته متروك إلى النيابة العامة بالإسماعيلية للفصل فيه وفقًا لأحكام القانون، وذلك ترسيخًا لمبادئ الشفافية والحفاظ على نزاهة العملية التعليمية وصون حقوق جميع الأطراف.

قبول الاعتذار الذى تقدم به الطالب

وأوضح رئيس الجامعة أن الجامعة قبلت الاعتذار الرسمي الذي تقدم به الطالب عمّا بدر منه من تصريحات مغلوطة، وذلك تقديرًا لاعترافه بخطئه وحرصًا على مستقبله الأكاديمي، مؤكدًا أن قبول الاعتذار يأتي في الإطار الإنساني والتربوي الذي تحرص عليه الجامعة في تعاملها مع أبنائها الطلاب.

وشدد الدكتور ناصر مندور على أن قبول الاعتذار لا يعني بأي حال من الأحوال التنازل عن الشق الجنائي في الواقعة، موضحًا أن هذا الشق يُعد حقًا أصيلًا للدولة، ولا تملك الجامعة أو أي جهة أخرى التنازل عنه، وأنه يظل خاضعًا لتحقيقات النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في هذا الشأن.

الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بنقل الطالب لجامعة أخرى

وأضاف رئيس جامعة القناة أنه، وانطلاقًا من الحرص على مصلحة الطالب ومستقبله الدراسي، فقد تم الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بنقله إلى جامعة أخرى، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هذا الإجراء الإداري لا يعفي من المساءلة القانونية عن أي مخالفات تم ارتكابها، والتي تبقى محل نظر الجهات القضائية المختصة.

واختتم رئيس جامعة قناة السويس تصريحاته بالتأكيد على أن الجامعة ستواصل التزامها الكامل بتطبيق القانون وتحقيق العدالة، والحفاظ على هيبة المؤسسات التعليمية، بما يضمن نزاهة العملية التعليمية ويعزز الثقة في منظومتها الأكاديمية والإدارية.

وكان طالب بكلية الطب البشرى بجامعة الإسماعيلية الأهلية ظهر على مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يشتكي فيه من تعنت إدارة الجامعة تجاهه مدعيا أن الكلية تعمدت رسوبه بعد التلاعب فى أوراقه مما دفعه الى التقديم فى جامعة أخرى ولم يتمكن من الانضمام للجامعة بسبب عدم حصوله على ما يثبت إخلاء طرقة، وتبين أن الأمر تم احالته للنيابة العامة

