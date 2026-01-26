رئيس جامعة القناة: معسكر «عيش التجربة» مختبر عملي لصناعة القائد العصري

18 حجم الخط

دشن مركز إعداد القادة بـ جامعة قناة السويس، فعاليات معسكر «عيش التجربة»، وذلك بمشاركة 57 طالبًا وطالبة من العناصر الطلابية المتميزة بهدف صقل مهاراتهم وتأهيلهم ليكونوا نواة حقيقية لقيادات المستقبل القادرة على مواجهة التحديات المختلفة.

الجلسة الافتتاحية للمعسكر

شهد الجلسة الافتتاحية للمعسكر كل من الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، واللواء أشرف عبد الحق، مساعد أول وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للأسلحة والذخيرة، إلى جانب إشراف عام من الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والإشراف التنفيذي للدكتور عطوة المتولي، مدير مركز إعداد القادة بالجامعة، وبمشاركة اللواء محمد ثروت، مدير الإدارة العامة للمخدرات بمنطقة القناة وسيناء، والدكتور سمير غنيم.

أهمية المعسكرات للقيادات الشابة

وفي كلمته خلال الافتتاح، أكد الدكتور ناصر مندور أن جامعة قناة السويس تضع بناء الشخصية المتكاملة للطالب على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن معسكر «عيش التجربة» لا يُعد نشاطًا طلابيًا تقليديًا، بل يمثل مختبرًا عمليًا لصناعة القائد العصري.

وأضاف أن بناء الأوطان يبدأ من بناء الإنسان، وأن الهدف من المعسكر هو إكساب الطلاب خبرات ميدانية وفكرية تعزز قدرتهم على استشراف المستقبل والتعامل مع تحدياته بعزيمة ورؤية واعية.

انطلقت فعاليات اليوم الأول بإجراءات تسكين وتسجيل الطلاب بالمدينة الجامعية، تلتها جلسات تدريبية ومحاضرات تخصصية شهدت تفاعلًا ملحوظًا من المشاركين. وقدم الدكتور سمير غنيم محاضرة بعنوان «التخطيط المستقبلي وفق المتغيرات الجديدة»، تناول خلالها أدوات استشراف المستقبل وآليات التكيف مع التحولات العالمية المتسارعة.

كما ألقى اللواء محمد ثروت، مدير الإدارة العامة للمخدرات بمنطقة القناة وسيناء، محاضرة تناولت أبرز التحديات الأمنية وسبل حماية الشباب من المخاطر المحيطة، مؤكدًا أهمية الوعي المجتمعي ودور الشباب في الحفاظ على استقرار المجتمع.

وأظهر اليوم الأول للمعسكر مردودًا إيجابيًا ملموسًا، حيث عبّر الطلاب المشاركون عن استفادتهم الكبيرة من الاحتكاك المباشر بخبرات أكاديمية وأمنية متنوعة، وهو ما أسهم في توسيع آفاقهم الفكرية، وتعزيز روح المسؤولية لديهم، وتحفيزهم على التفكير النقدي والإبداعي في مواجهة المشكلات.

ويأتي تنظيم المعسكر ثمرة لجهود مكثفة من فريق عمل مركز إعداد القادة، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب، حيث شارك في الإعداد والتنفيذ كل من الدكتور باسم المغربي، وكيل المركز لشئون المقر، والدكتورة صفاء عقل، وكيل المركز لشئون الأنشطة، وعبدالله عامر، مدير عام رعاية الشباب، ومصطفى أبو سريع، المدير التنفيذي للمركز، في نموذج يعكس التكامل المؤسسي لدعم الأنشطة الطلابية الهادفة.

