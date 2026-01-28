الأربعاء 28 يناير 2026
سياسة

طلب جديد بالنواب بشأن قرار إلغاء إعفاء هواتف المصريين بالخارج من الجمارك

إلغاء إعفاء ضريبة
إلغاء إعفاء ضريبة هواتف المصريين بالخارج
تتواصل التحركات البرلمانية في مجلس النواب، بشأن قرار إلغاء الإعفاء الجمركي والضريبي على  الهواتف المحمولة الواردة للمصريين بالخارج.

رفض قرار الجمارك بإنهاء فترة الإعفاء الجمركي الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول

وتقدم اليوم النائب طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى الحكومة بشأن قرار مصلحة الجمارك القاضي بإنهاء فترة الإعفاء الجمركي الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة مع القادمين من الخارج وبدء تطبيق الرسوم المقررة عليها.

حالة قلق بين المصريين بالخارج بسبب قرار إلغاء إعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك 

وأكد عضو مجلس النواب، أن هذا القرار يثير حالة من القلق لدى قطاعات واسعة من المواطنين، وعلى رأسهم المصريون العاملون بالخارج الذين يمثلون ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني بتحويلات سنوية تتجاوز 30 مليار دولار.

تحميل المصريين بالخارج أعباء إضافية 

وأشار النائب إلى أن تحميل المصريين بالخارج، أعباءً إضافية قد يبعث برسائل سلبية غير مبررة في وقت حساس.

وحذر عضو مجلس النواب، من أن القرار ستكون له انعكاسات سلبية على حركة القادمين إلى مصر، خاصة في ظل افتتاح المتحف المصري الكبير، وما يُنتظر أن يشهده من طفرة سياحية تتطلب تيسير الإجراءات لا تعقيدها.

وتساءل النائب، عن مدى مساهمة هذا القرار فعليًا في توطين صناعة الهاتف المحمول في مصر، أم أنه سيؤدي فقط إلى زيادة الأعباء دون تحقيق العائد الاقتصادي المأمول.

وطالب وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بمناقشة الطلب بحضور الوزراء المعنيين، مع ضرورة إعادة النظر في القرار ووضع معايير واضحة ودقيقة للتمييز بين الهاتف المخصص للاستخدام الشخصي وحالات الاتجار لمنع أي تعسف في التطبيق.

وأكد أن دعم الصناعة الوطنية يجب ألا يأتي على حساب الإضرار بمصالح المصريين بالخارج، وأن التوازن بين تشجيع التصنيع وتيسير حياة المواطنين هو السبيل الأمثل لدعم الاقتصاد.

