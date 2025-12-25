الخميس 25 ديسمبر 2025
خارج الحدود

السفير التركي لدى ليبيا: سنقدم تقريرًا كاملًا حول حادث تحطم طائرة محمد الحداد

السفير التركي ورئيس
السفير التركي ورئيس المجلس الرئاسي الليبي
أعلن سفير تركيا لدى ليبيا، جوفين بيجيتش،  اليوم الخميس، أن بلاده ستقدّم تقريرًا كاملًا حول حادث تحطم الطائرة الخاصة التي كان على متنها رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، محمد الحداد.

السفير التركي لدى ليبيا: سنقدم تقريرًا كاملًا حول حادث تحطم طائرة محمد الحداد 

وجاء ذلك خلال استقبال رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الخميس، في العاصمة طرابلس، سفير الجمهورية التركية لدى ليبيا والوفد المرافق له.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، في منشور على "فيسبوك"، إن السفير التركي، نقل في مستهل اللقاء، تعازي القيادة التركية إلى المنفي والشعب الليبي، في المُصاب الجلل والحادث الأليم الذي أودى بحياة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، ورئيس أركان القوات البرية، وعدد من مرافقيهما، معربًا عن بالغ الأسى والتأثر لهذا الحدث المؤلم.

حادث تحطم طائرة تحمل وفد عسكري ليبي 

وأكد بيغيتش مواصلة السلطات التركية التحقيقات في ملف الحادث، معربًا عن تعاطفه العميق مع أسر الضحايا، ومتمنيًا لهم جميل الصبر والسلوان. 

ويوم الثلاثاء الماضي، تحطمت الطائرة بعد إقلاعها من أنقرة، ما أسفر عن مقتل الحداد، وقائد القوات البرية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة  الفريق ركن الفيتوري جريبيل، ومدير التصنيع العسكري العميد محمود جمعة القطيوي، ومستشار رئيس الأركان محمد العصاوي، والمصور محمد عمر أحمد محجوب، وأفراد طاقم الطائرة الثلاثة.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، وجّه وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، محمد الشهوبي، بتشكيل وفدٍ لمتابعة مستجدات التحقيق في حادث سقوط الطائرة، وجمع البيانات والمعلومات الدقيقة المتعلقة بخلفيات وملابسات الحادث.

ونص القرار رقم 954 لسنة 2025 على أن يقدم الوفد تقريرًا مفصلًا عن النتائج، بشكل عاجل، فور العودة من انتهاء المهمة، بحسب منشور لصفحة "حكومتنا" على "فيسبوك".

