وزير الخارجية يصل إلى مطار قرطاج الدولي بتونس لهذا السبب (صور)

وصل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى مطار قرطاج الدولي بتونس اليوم، وكان فى استقباله محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالجمهورية التونسية الشقيقة.

مواصلة التشاور إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك

وتأتي زيارة الوزير عبد العاطى في إطار المشاركة في اجتماع آلية التشاور الثلاثي بين وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر حول ليبيا، وعقد لقاءات ثنائية تستهدف دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، ومواصلة التشاور إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

لقاءات ثنائية مع كبار المسئولين التونسيين

جدير بالذكر أن عبد العاطي توجه إلى الجمهورية التونسية، اليوم لعقد لقاءات ثنائية مع كبار المسئولين التونسيين، وذلك في إطار دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

مستجدات الأوضاع في ليبيا

ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية في اجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر في إطار آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا بحضور هانا تيته المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، حيث يأتي الاجتماع في إطار التنسيق والتشاور بين الدول الثلاث بشأن مستجدات الأوضاع في ليبيا، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار، والحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، بما يسهم في تلبية تطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو الأمن والاستقرار والتنمية.

