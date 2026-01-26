تعليم الشرقية: اجتماع مجلس أمناء وآباء ومعلمي المديرية مع رمضان

18 حجم الخط

عقد محمد رمضان غريب وكيل اول وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الشرقية والمدير التنفيذى لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين مساء اليوم لقاءًا موسعا استهدف مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالشرقية بحضور عدد من أعضاء مجالس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدارس وأولياء أمور الطلاب لاستعراض إنجازات وجهود الدولة التي شهدها تعليم الشرقية، ومناقشة آليات الوصول لمنظومة تعليمية متميزة بمدارس الشرقية

معالجة الجوانب السلبية فى العملية التعليمية

بالإضافة إلى ضرورة الارتقاء بالعملية التعليمية خلال المرحلة القادمة ومعالجة الجوانب السلبية التي واجهت العملية التعليمية خلال النصف الأول من العام الدراسي ووضع الحلول المناسبة لها واستعراض سير امتحانات النقل والشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2025 م & 2026

اجتماع مجلس امناء تعليم الشرقية مع رمضان -فيتو

رئيس مجلس أمناء الشرقية

وذلك برئاسة عبد العزيز مرشد رئيس مجلس أمناء محافظة الشرقية والمهندس أحمد الخطيب نائب رئيس مجلس الأمناء والاباء والمعلمين وأعضاء مجلس الأمناء والآباء والمعلمين و عبد الرحمن عبد اللطيف وكيل المديرية ومحسن لطفي نقيب المعلمين وايناس عثمان موجه عام التربية الاجتماعية امين سر المجلس ورانيا زين احمد موجه اول المديرية

رمضان يرحب بمجلس الامناء والاباء والمعلمين

وفى بداية اللقاء رحب محمد رمضان وكيل اول الوزارة بوجود مجلس الأمناء والاباء والمعلمين كداعم للعملية التعليمية وأكد على مواصلة تفعيل دور مجالس الآباء والأمناء علي مستوي المحافظة في حل المشكلات التي تواجه العملية التعليمية والاستفادة من دور المشاركة المجتمعية والمجتمع المدني في تحسين البنية التعليمية داخل المدارس بمختلف الإدارات التعليمية كما رحب اولياء امور الطلاب المشاركين في اللقاء ومديري الادارات النوعية للعلاقات العامة والاعلام والتخطيط والمتابعة والامن

اجتماع مجلس امناء تعليم الشرقية مع رمضان -فيتو

استعراض رؤية المديرية

واستعرض رمضان رؤية المديرية وخطة العمل لتنفيذ تعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بفك الكثافات الطلابية بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية وسد العجز في أعداد المعلمين علي مستوي الإدارات التعليمية بحيث لا يوجد الآن حصة بدون معلم علي مستوي تعليم الشرقية، كذلك استثمار جميع الفراغات والامكان الخالية بعدد من مدارس المرحلة الابتدائية والاعدادية وتم استثمار هذه الفرغات بفتح فصول ملحقة للتعليم الثانوي العام بلغت 27 مدارسة علي مستوي المحافظة

توفير مدارس للتعليم الفنى

كما ناقش وكيل أول الوزارة مع أعضاء المجلس عدة موضوعات كذلك تم دراسة توفير مدارس للتعليم الفني الصناعي والزراعي ودراسة زيادة الاتاحة في توفير مدارس رسمية لغات بعدد من القري خارج بندر المدن من خلال استثمار جميع الفراغات الموجودة في بعض المدارس ودراسة استثمار مدارس تكون بها اجنحة تعليمية يمكن استثمارها في فتح فصول ملحقة لمدارس اللغات وقاعات لمرحلة رياض الأطفال للقضاء علي الكثافات وقائمة الانتظار بمرحلة رياض الاطفال

اجتماع مجلس امناء تعليم الشرقية مع رمضان -فيتو

وضع حلول للقضاء على الفترة المسائية

كما تم مناقشة وضع حلول للقضاء علي مدارس الفترة المسائية وفك كثافات التلاميذ والطلاب من خلال سرعة لانتهاء من اعمال بناء مدارس انشاء جديد لخدمة العملية التعليمية واشار انه تم دمج وضم جميع المدارس التي تعمل بإدارتين منفصلتين بمني دراسي واحد

متابعة نسب حضور الطلاب والطالبات

و خلال الاجتماع اكد محمد رمضان علي الدور الفعال للمجلس في توعية أولياء الأمور بضرورة حضور وانتظام التلاميذ والطلاب الي المدرسة وعدم الغياب ومتابعة نسبب حضور الطلاب حيث ان الانتظام بالحضور للمدرسة هو عنوان للجد والانضباط ودليل على الرغبة الحقيقية في النجاح والتفوّق مؤكدا ان المدرسة حياة ومصنع حياة لتشكيل شخصية الانسان

متابعة اى تجمعات للطلاب والطالبات

واكد وكيل الوزارة لاعضاء مجلس الامناء انه اصدر تعليمات مشددة لمديري عموم الإدارات التعليمية بمتابعة الالتزام بتسجيل غياب الطلاب والتلاميذ الكترونيا واخطاء أولياء الأمور دوريا بحالات الغياب وخصوصا بمدارس المدن مع دراسة ومعرفة أسباب الغياب تحقيقا للانضباط المدرسي بالإضافة الي متابعة منع أي تجمعات للطلاب والطالبات اثناء اليوم الدراسي خارج المدارس

اجتماع مجلس امناء تعليم الشرقية مع رمضان -فيتو

خطة للارتقاء بالعملية التعليمية

وخلال الاجتماع استعرض جهود المديرية والإدارات التعليمية في تفعيل مبادرة ساعة خير المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية العامة موجها الشكر لكل من شارك فيها من السادة الموجهين والمعلمين كما تضمن الاجتماع استعرض محمد رمضان خطة الارتقاء بالعملية التعليمية داخل المدارس من اجل تقديم جودة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب والطالبات في المدارس من خلال تفعيل ممارسة ورش الانشطة التربوية علي مستوي جميع المدارس وتفعيل مبادرة اجازتي في مدرستيوعمل مسابقات ثقافية ورياضية وفنية وجعل المدرسة مصدر جذب للطلاب والتلاميذ خلال الفترة القادمة

الاستماع لمقترحات اعضاء مجلس الامناء

وخلال اللقاء استمع محمد رمضان غريب وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالشرقية الي آرائهم ومقترحاتهم حول المشكلات التى تواجههم أثناء العملية التعليمية وأوضح خلال الاجتماع أن وزارة التربية والتعليم قد بذلت جهودا كبيرة في دعم تعليم الشرقية بعدد كبير من الأثاث والدسكات المدرسية مما اسهم في خفض كثافات الفصول مؤكدا علي سرعة تسليم عددا مباني المدارس الجديدة التي سوف تدخل الخدمة خلال الفترة القادمة

اجتماع مجلس امناء تعليم الشرقية مع رمضان -فيتو

حصر شامل لكافة العقبات

في ختام اللقاء اكد محمد رمضان وكيل اول الوزارة ان مجلس الأمناء ليس مجرد كيان استشاري، بل شريك أصيل في مواجهة التحديات الميدانية التي تواجه العملية التعليمية، موجها تعليمات لمديري الإدارات التعليمية بحصر شامل لكافة العقبات الطارئة، والعمل على وضع حلول جذرية وفورية لها بالتنسيق مع مجلس الأمناء

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.