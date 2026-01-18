تعليم الشرقية تحسم الجدل حول تداول امتحان اللغة العربية

18 حجم الخط

الشهادة الإعدادية 2026، حسمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية الجدل المثار بشأن ما تردد عن تداول امتحان مادة اللغة العربية عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن ما تم تداوله لا يمت للحقيقة بصلة، وأن الامتحان أُجري في إطار من الانضباط الكامل دون رصد أي تسريب قبل أو أثناء اللجان.

الامتحانات تسير وفق الجداول المعتمدة

وأوضحت المديرية، أن الامتحانات تسير وفق الجداول المعتمدة، مشيرة إلى أنه تم أمس أداء امتحان مادتي الجبر والإحصاء وسط متابعة دقيقة من غرف العمليات الفرعية والمركزية، للتأكد من الالتزام بالقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.



التعليمات المنظمة لسير الامتحانات

وأضافت أنه في إطار تطبيق مبدأ الحزم والانضباط، تقرر أمس استبعاد وإلغاء ندب 4 رؤساء لجان، و4 مراقبين أوائل، و4 مراقبي أدوار، مع إحالتهم إلى الشئون القانونية، إلى جانب إحالة ملاحظين اثنين إلى الشئون القانونية والنيابة العامة، وذلك لمخالفتهم التعليمات المنظمة لسير الامتحانات.

تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب

وأكدت تعليم الشرقية أن هذه القرارات جاءت تنفيذًا لأحكام القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018، في إطار الحفاظ على نزاهة الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وشددت المديرية على استمرار المتابعة اللحظية لسير الامتحانات، وعدم التهاون مع أي محاولات للإخلال بالعملية الامتحانية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالفات يتم رصدها.

147 ألف طالب بالشرقية يؤدون اليوم امتحان اللغة العربية والخط والإملاء

ويؤدي نحو 147 ألفًا و105 طلاب وطالبات من طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، امتحانات اليوم الثاني للمواد المضافة للمجموع للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/ 2026، حيث يؤدون امتحان اللغة العربية والخط والإملاء، وتستغرق مدة الامتحان ساعتين ونصف.

