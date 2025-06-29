تعرف على موعد تلقي تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية انطلاق أعمال تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية اعتبارا من غد الاثنين وحتى الخميس 10 يوليو على أن تقوم لجنة النظام والمراقبة بتحديد يوم الاطلاع لولي الأمر على ورقة الإجابة وترسل كشوف نتيجة التظلم للإدارة التعليمية التابع لها الطلاب المعدل درجاتهم فقط ومن المقرر حضور ولي الأمر ومعه صورة إيصال البريد والبطاقة الشخصية يوم الاطلاع المحدد من لجنة النظام والمراقبة بمدرسة 25 يناير للاطلاع على ورقة الإجابة مع عدم اصطحاب التليفون المحمول.

تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

أوضح مصطفى عبده وكيل وزارة التعليم بـ القليوبية أن ضوابط تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية يتم اتخاذ كافة الإجراءات عن الفصل الدراسي الثاني للعام 2025 حيث يتم فتح باب التقديم للتظلمات بداية من غد الاثنين 30 يونيو وحتى يوم الخميس 10 يوليو حسب الجدول التالي.

أضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أنه يتم قبول تظلمات نتيجة الشهادة الاعدادية بمدرسة ابن خلدون الابتدائية ببنها خلف المحافظة على أن تقوم الإدارات التعليمية بالإعلان عن المواعيد المقررة بشتى الطرق

أوضح وكيل الوزارة أنه يقوم ولى الأمر بسداد قيمة التظلم عن المادة الواحدة 35 جنيها بمكاتب البريد المصرى لحساب مديرية التربية والتعليم بالقليوبية ويرفق به أصل الإيصال وصورتين منه..

تنسيق الشهادة الإعدادية القليوبية

أشار وكيل وزارة التعليم يقوم المعاون المالي بالمديرية بالتواجد بمقر مدرسة ابن خلدون الابتدائية لاستلام إيصالات سداد تظلمات نتيجة الشهادة الاعدادية القليوبية من أولياء الأمور عبارة عن أصل الإيصال وصورتين من الإيصال على أن يعطى ولى الأمر صورة الإيصال مدون عليها ميعاد الاطلاع للاحتفاظ بها والصورة الأخرى يتم إرسالها إلى لجنة النظام والمراقبة لتجهيز الأوراق المطلوبة وعمل قاعدة بيانات للمتظلمين ويتم الاحتفاظ بأصل الإيصال طرف المعاون المالي بالمديرية لإنهاء الإجراءات الحسابية للتظلمات بعد المراجعة بمعرفة اعضاء المراجعة الداخلية والحوكمه بالمديرية.

أوضح وكيل وزارة التعليم بالقليوبية أنه يتم حضور ولى الأمر بصحبة نجله للاطلاع على كراسة الإجابة في المادة المتظلم منها بمدرسة 25 يناير كنترول الإعدادية في المواعيد التي تم تحديدها من قبل بمعرفة لجنة النظام والمراقبة.

أضاف وكيل وزارة التعليم بالقليوبية انه على رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بتشكيل لجنة ثلاثية لاستقبال طلبات تظلمات نتيجة الثانوية العامة بالقليوبية من أولياء الأمور وتشكل لجنة ثلاثية أخرى لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور لكتابة ملاحظاتهم على النموذج المعد داخل لجنة النظام والمراقبة.

أشار وكيل وزارة التعليم إلى أنه سيتم الإعلان عن نتيجة التظلم وفق النتيجة التي سيتم إرسالها للإدارة التعليمية وفى حالة أحقية الطالب في زيادة الدرجات الخاصة به له الحق فى استرداد الرسوم الخاصة بالمادة التي يستحق فيها الدرجات.

ونبه وكيل وزارة التعليم علي مديرى الإدارات التعليمية إبلاغ مديري المدارس التابعة لهم بالتواصل مع الطلاب بأي وسيلة من وسائل التواصل الإبلاغ الطلاب بالنتيجة الخاصة ب تظلمات الشهادة الاعدادية بالقليوبية بعد التعديل علي أن تقوم إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالمديرية بمتابعة تنفيذ هذه الخطوات بكل دقة

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