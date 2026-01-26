موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية للفصل الدراسي الأول 2025–2026

18 حجم الخط

يعيش طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الغربية وأولياء أمورهم حالة من الترقب انتظارا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025–2026 وذلك مع اقتراب انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات داخل كنترولات الإدارات التعليمية.

وأكدت مصادر بمديرية التربية والتعليم بالغربية أن إعلان النتيجة سيتم خلال فترة تتراوح من 7 إلى 15 يومًا عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة النهائية تمهيدا لاعتمادها رسميا وإتاحتها للطلاب بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.



وكان طلاب الصف الثالث الإعدادي قد اختتموا امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الخميس الماضي بأداء امتحاني مادتي العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات وسط إجراءات تنظيمية مشددة لضمان انتظام العملية الامتحانية.

وفي هذا الإطار صرح ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة هذا العام بلغ 94 ألفا و696 طالبا أدوا الامتحانات داخل 421 لجنة امتحانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة إلى جانب 5 آلاف و315 طالبًا بالشهادة الإعدادية المهنية أدوا الامتحانات داخل 38 لجنة.



وأوضح وكيل تعليم الغربية أن امتحانات الفصل الدراسي الأول عُقدت بنظام «البوكليت» تنفيذًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع التأكيد على الالتزام الكامل بكافة القواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية.



