الإثنين 26 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية للفصل الدراسي الأول 2025–2026

أعمال التصحيح والمراجعة
أعمال التصحيح والمراجعة
18 حجم الخط

يعيش طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الغربية وأولياء أمورهم حالة من الترقب انتظارا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية  للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025–2026 وذلك مع اقتراب انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات داخل كنترولات الإدارات التعليمية.

وأكدت مصادر بمديرية التربية والتعليم بالغربية أن إعلان النتيجة سيتم خلال فترة تتراوح من 7 إلى 15 يومًا عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة النهائية تمهيدا لاعتمادها رسميا وإتاحتها للطلاب بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.
 

وكان طلاب الصف الثالث الإعدادي قد اختتموا امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الخميس الماضي بأداء امتحاني مادتي العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات وسط إجراءات تنظيمية مشددة لضمان انتظام العملية الامتحانية.
وفي هذا الإطار صرح ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة هذا العام بلغ 94 ألفا و696 طالبا أدوا الامتحانات داخل 421 لجنة امتحانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة إلى جانب 5 آلاف و315 طالبًا بالشهادة الإعدادية المهنية أدوا الامتحانات داخل 38 لجنة.


وأوضح وكيل تعليم الغربية  أن امتحانات الفصل الدراسي الأول عُقدت بنظام «البوكليت» تنفيذًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع التأكيد على الالتزام الكامل بكافة القواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية.
 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

محافظ الغربية يستقبل السفير الكندي لبحث التعاون بمشروعات التنمية المستدامة بالمحلة

محافظ الغربية ومدير الأمن يضعان إكليل الزهور على النصب التذكاري بعيد الشرطة

ندوة بإعلام طنطا تناقش المشكلة السكانية وآثارها السلبية على الصحة والمجتمع

محافظ الغربية يقود حملة لرفع الإشغالات بحي أول طنطا
ads

الأكثر قراءة

لتوطين صناعة الأجهزة التعويضية، مستجدات مشروع إنشاء سبعة مراكز للتجميع

إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في الهرم

تراجع سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026

زغلول صيام يكتب: هل ينصف وزير الشباب والرياضة شابا مصريا؟!

جامعتا الإسكندرية والألمانية بالقاهرة تشاركان في مشروع أوروبي لإدارة المخلفات

7680 جنيها زيادة في سعر الجنيه الذهب خلال يناير 2026

من شجر الدر لأم كلثوم، مصلحة سك العملة توثق التاريخ المصري بمعرض الكتاب (صور)

ترقب لإعلان نتيجة صفوف النقل والشهادة الإعدادية، والتعليم تكشف الموقف

خدمات

المزيد

أسعار مواد التشطيب في الأسواق المحلية اليوم الاثنين 26-1-2026

سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

أسعار الرمل بأسواق مواد البناء اليوم الإثنين 26 يناير 2026

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الإثنين 26-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم زرع العنب في المنام وعلاقته بالاستقرار المالي

"حكماء المسلمين" يواجه تحديات الحداثية للتفسير القرآني بمعرض الكتاب

الأزهر للفتوى: صيام النصف الثاني من شهر شعبان جائز فقط في هذه الحالات

المزيد
الجريدة الرسمية