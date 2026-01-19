نجم السنغال يكشف كواليس الانسحاب والعودة أمام المغرب في نهائي أمم أفريقيا

18 حجم الخط

كشف مامادو سار مدافع منتخب السنغال عن كواليس الانسحاب المؤقت من نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 ضد المغرب، أمس الأول، قبل نجاح أسود التيرانجا في العودة وحسم اللقب في ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، بهدف نظيف.

سجل بابي جاي هدف الفوز الوحيد لـ منتخب السنغال ليمنح أسود التيرانجا اللقب الثاني في تاريخها بعد نسخة أمم أفريقيا 2021.

مامادو سار يتحدث عن كواليس الانسحاب وأسباب العودة

ونقل موقع البطولة المغربي عن مامادو سار حديثه عن لمحة مما شهده في تلك اللحظة الحرجة، إذ قال: "قلنا لبعضنا البعض يجب أن نستمر، لأن هذا واجبنا".

وتابع: "لا أستطيع استيعاب ما حدث، لكننا في غاية السعادة. لقد تحدثنا بعد خروجنا من الملعب لأننا كنا محبطين وقلنا إن هذا غير ممكن".

وكشف مدافع ستراسبورج الفرنسي: "اتفقنا في الداخل على العودة. المسؤولون تحدثوا إلينا أيضا وربما حفزنا هذا للعودة إلى الملعب".

وأكد سار سعادته البالغة بالتتويج، مشيرا إلى دور القائد ساديو ماني، الذي بقي على خط التماس وحث زملاءه على استكمال اللقاء.

وشهدت المباراة توترا كبيرا في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي، بعد رفض الحكم احتساب هدف للسنغال بداعي وقوع مخالفة ضد أشرف حكيمي، وهو القرار الذي أعقبه احتساب ركلة جزاء للمغرب على إثر تدخل من الحاج ماليك ضيوف على إبراهيم دياز.

احتجاج منتخب السنغال على قرارات الحكم

واحتج منتخب السنغال بشدة على القرارات التحكيمية، وقرر معظم لاعبيه مغادرة الملعب والتوجه إلى غرف الملابس احتجاجا، بتعليمات من المدرب بابي ثياو، قبل تدخل ماني.

وبعد العودة أهدر إبراهيم دياز ركلة الجزاء بغرابة، قبل أن يطلق بابي جاي قذيفة سكنت شباك ياسين بونو لتمنح اللقب للسنغال، وتمدد انتظار المغرب للقب الثاني في تاريخه الذي أكمل نصف قرن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.