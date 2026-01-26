خبأه في البانيو، ضبط دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء بالفيوم

18 حجم الخط

تمكنت حملة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، من إحباط محاولة جديدة لتهريب الدقيق البلدي المدعم، بعد ضبط أحد أصحاب المخابز، لجأ إلى حيلة جديدة لإخفاء كميات من الدقيق أسفل البانيوهات المخصصة للعجين، بقصد الاتجار غير المشروع وتحقيق أرباح على حساب الدعم المخصص للمواطنين.

نتائج الحملة التموينية علي مخابز مركز الفيوم

وكانت حملة تموينية مكبرة، شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، بناءً على معلومات وتحريات سابقة، داهمت مخبز بلدي بقريه سيلا بدائرة مركز الفيوم، وتم العثور على كميات من الدقيق البلدي المدعم بلغت 250 كيلو جرام، مخبأة بطريقة محكمة أسفل البانيوهات، في محاولة للتمويه والهروب من الرقابة التموينية، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، وإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

تكثبف الحملات علي المخابز البلدية والسياحية ومستودعات الدقيق

وقال المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي إدارتي الرقابة التموينية والرقابة التجارية بالمديرية والإدارات التموينية بالمراكز، بتكثيف الرقابة علي المخابز السياحية والبلدية ومستودعات الدقيق المدعم، ومتابعة وزن ومواصفات الرغيف المنتج حفاظا علي حقوق المواطنين، ومكافحة تهريب الدقيق المدعم الي السوق السوداء.

وتابع وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملات مستمرة علي الاسواق والمحال التجارية ومحطات الوقود ومخازن المحروقات، للتأكد من التزام التجار بالاسعار المحددة للمخروقات، ومنع تداولها في السوق السوداء

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.