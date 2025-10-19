الأحد 19 أكتوبر 2025
تحرير 46 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم

مضبوطات، فيتو

أعلنت مديرية التموين بالفيوم، أنها شنت حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، وقد تمكنت الحملة من تحرير 46 مخالفة تموينية متنوعة بدائرة المحافظة، وتحفظت على طن و950 كيلوجرام دقيق بلدي مدعم محظور بيعه أو تداوله خارج مخابز المنظومة.

مخالفات المخابز والمحال التجارية

وقال جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة حررت أيضا 35 مخالفة للمخابز، للتصرف في حصة الدقيق المدعم، وإنتاج رغيف مخالف المواصفات وناقص الوزن، كما تحفظت على 800 كيلو جرام كفتة وحواوشي منتهية الصلاحية، كما حررت 3 مخالفات لتجار التموين عدم ممارسة النشاط في المواعيد الرسمية، و9 مخالفات عدم إعلان أسعار لمحلات جزارة وأنشطة مختلفة، وتم إحالة كافة المخالفات إلى الأجهزة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الحملات مستمرة علي مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود. 

الجريدة الرسمية