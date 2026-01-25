الأحد 25 يناير 2026
رياضة

مارسيليا يقدم هدية ثمينة لسان جيرمان بالفوز على لانس بثلاثية في الدوري الفرنسي

فاز فريق مارسيليا على لانس 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة (19) من الدوري الفرنسي.

 

مباراة مارسيليا على لانس

أحرز ثلاثية اولمبيك مارسيليا أمين جويري هدفين في الدقيقتين 3 و75 وإيثان في الدقيقة 13

وأحرز هدف لانس ريان فوفانا في الدقيقة 85.

 

ويحتل فريق لانس قبل المباراة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد (43) نقطة بفارق نقطتين عن باريس سان جيرمان المتصدر وبفارق (5) نقاط عن مارسيليا صاحب المركز الثالث.


وتواجد سعود عبد الحميد المحترف بصفوف الأول أساسيًا حيث تعد هذه هي المباراة الأولى التي يتواجد بها الظهير الأيمن الدولي أساسيًا بقميص لانس بل ستكون السادسة بواقع 4 مباريات في الدوري الفرنسي واثنتين في الكأس.

الدوري الفرنسي لانس مارسيليا مباراة مارسيليا علي لانس

