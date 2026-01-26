الإثنين 26 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انطلاق القوافل الخدمية الزراعية والبيطرية لدعم أهالي الإسماعيلية

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
18 حجم الخط

انطلقت فعاليات القوافل الخدمية الإرشادية الزراعية والبيطرية في محافظة الإسماعيلية، والتي تنفذ بالتعاون بين مركز البحوث الزراعية، بقيادة الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس المركز، ومديرية الزراعة برئاسة الدكتور علاء محمد حلاوة، وكيل وزارة الزراعة، وذلك ضمن جهود التنسيق الهادفة لتقديم الدعم الفني والإرشادي والبيطري للمزارعين. 

زراعة الإسماعيلية تطلق برنامج التدريب من أجل التشغيل لـ "مطبقي المبيدات"

نجل الضابط محمد الغزالي يروي بطولات والده في التصدي للإنجليز بالإسماعيلية (فيديو وصور)

 

زيارة مركز القصاصين 

 

تضمت فعاليات القافلة زيارة مركز القصاصين الجديدة، وقرية أم عزام، وقرية المحسمة القديمة، حيث قدمت الفرق الإرشادية توصيات زراعية لزراعات الفراولة والمانجو، إلى جانب تقديم الخدمات البيطرية، بالإضافة لعقد لقاء موسع مع المزارعين للاستماع لمشكلاتهم وتقديم التوصيات الفنية اللازمة.

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

تأتي هذه الفعاليات ضمن جهود دعم التنمية الزراعية والمزارعين وتؤكد مديرية الزراعة على استمرارها في تقديم كافة أشكال الدعم الفني والإرشادي والبيطري لضمان تحقيق أفضل النتائج وتحسين جودة الإنتاج الزراعي بالمحافظة، وتحت رعاية الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية. 

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية الخدمات البيطرية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح مركز البحوث الزراعية التدريب من أجل التشغيل التنمية الزراعية القصاصين الجديدة برنامج التدريب

مواد متعلقة

زراعة الإسماعيلية تطلق برنامج التدريب من أجل التشغيل لـ "مطبقي المبيدات"

نجل الضابط محمد الغزالي يروي بطولات والده في التصدي للإنجليز بالإسماعيلية (فيديو وصور)

تحرير 13 محضرا ضد المنشآت المخالفة لقوانين العمل بالإسماعيلية (صور)

الصورة الأولى لضحية حادث انفجار شاحن سكوتر كهربائي بالإسماعيلية

ads

الأكثر قراءة

تفسير حلم زرع العنب في المنام وعلاقته بالاستقرار المالي

لتوطين صناعة الأجهزة التعويضية، مستجدات مشروع إنشاء سبعة مراكز للتجميع

وزير الشئون النيابية: 10% من فاقد الكهرباء يرجع لأسباب فنية تتحمله الحكومة

تعثر مفاوضات الأهلي مع جيوري المجري لضم الجزائري بن بوعلي

بعد تأكده من مشاركة شويبر أمام دجلة.. الشناوي يعقد جلسة عاجلة مع مدرب حراس الأهلي

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

إصابة مبكرة لـ بلال عطية في أول ظهور تدريبي مع هانوفر الألماني

حقيقة سحب رواية "مصنع السحاب" من معرض القاهرة للكتاب

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

أسعار مواد التشطيب في الأسواق المحلية اليوم الاثنين 26-1-2026

سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عندي ذهب للزينة لا استخدمه فهل عليه زكاة؟ أمين الفتوى يُجيب (فيديو)

ما حكم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تفسير القرآن؟ المفتي يحسم الجدل

تفسير حلم زرع العنب في المنام وعلاقته بالاستقرار المالي

المزيد
الجريدة الرسمية