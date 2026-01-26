الإثنين 26 يناير 2026
أخبار مصر

بدء التشغيل التجريبى لـ مجزر موط بالوادي الجديد بتكلفة 21 مليون جنيه

مجزر مدينة موط، فيتو
مجزر مدينة موط، فيتو
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن التشغيل التجريبى لمجزر مدينة موط بمحافظة الوادي الجديد، وذلك بتكلفة إجمالية 21 مليون جنيه ضمن موازنة وزارة التنمية المحلية، لتنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بجميع المحافظات.

التنمية المحلية تعلن التشغيل التجريبي لـ4 مجازر بتكلفة 129 مليون جنيه

محافظ القليوبية يتفقد مجزر كفر شكر النصف آلي بعد الانتهاء من تطويره

تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية

جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة منال عوض تقريرًا للجنة الفنية المشكلة برئاسة الدكتور زغلول خضر مستشار الوزيرة لشئون المجازر والبيئة وعدد من العاملين بالوزارة حول نتائج المرور الميدانى لمتابعة وتفقد المجازر الحكومية الجديدة والمطورة على مستوى المحافظات.

 

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن مجزر موط الجديد تم تطويره ورفع كفاءته بالكامل بداية من المباني والعنابر والأرضيات وإنشاء أنظمة مقاومة الحريق وخزانات لاستيعاب مخرجات المجزر بأنواعه، مشيرة إلى أن المجزر على مساحة 2000 متر ويحتوي على صالة المجزر الرئيسية لذبح المواشي بمساحة 493 متر وطاقة ذبح 12 رأس / ساعة، كما يضم المجزر مبني غرف إدارية وخدمات ومساحة مظللة لاستقبال الماشية وخط تعليق من الاستانلس من الصندوق حتى الثلاجات ومنطقة الاستلام.

وأكدت د.منال عوض حرص وزارة التنمية المحلية على الإسراع بمعدلات تنفيذ باقى المجازر الحكومية التى يتم تطويرها ورفع كفاءتها فى مختلف المحافظات لدخولها الخدمة أمام المواطنين وتلبية احتياجاتهم من اللحوم الحمراء الصحية مع الالتزام بكافة المعايير الصحية والبيئية المعتمدة والارتقاء بمستوي البنية التحتية وفقًا لأحدث المواصفات الفنية والبيئية.

الجريدة الرسمية