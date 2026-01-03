السبت 03 يناير 2026
على مساحة 1860م، بدء التشغيل التجريبي لـ مجزر السنبلاوين في الدقهلية

 تفقد اللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد لـ محافظة الدقهلية، أعمال بدء التشغيل التجريبي لـ مجزر السنبلاوين، يرافقه الدكتور زغلول خضر مستشار وزير التنمية المحلية لشئون المجازر، والدكتور أحمد السباعي مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، وكان في استقبالهم  أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين.

السكرتير العام المساعد للمحافظة يتفقد التشغيل التجريبي لمجزر السنبلاوين نصف الآلي

 

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية ببدء التشغيل التجريبي لمجزر السنبلاوين نصف الآلي.

 

تقديم خدمة آمنة ومتميزة للمواطنين

 

وكان محافظ الدقهلية قد تفقد خلال الأسبوع الماضي الأعمال الجارية بمشروع تطوير مجزر السنبلاوين، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، واطمأن المحافظ خلال جولته على معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز، موجّهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد، مع الالتزام بكافة الاشتراطات البيئية والصحية والفنية، بما يضمن تقديم خدمة آمنة ومتميزة للمواطنين.

تطوير المجازر يأتي ضمن خطة الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية والغذائية

 

وأكد اللواء طارق مرزوق أن تطوير المجازر يأتي ضمن خطة الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية والغذائية، والحفاظ على الصحة العامة، مشددًا على أهمية تطبيق أعلى معايير الجودة والنظافة، وتوفير بيئة عمل مناسبة للعاملين بالمجزر.

 

مجزر السنبلاوين بعد تطويره سيساهم في تحسين مستوى الخدمات 

 

من جهته أشار  أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، إلى أن مجزر السنبلاوين بعد تطويره سيساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي المركز والمراكز المجاورة والحد من الذبح العشوائي بما يحقق الصالح العام.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد السباعي مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم ذبح 12 رأس ماشية كبيرة و5 رأس ضاني صغير، ويقام المجزر الجديد على مساحة 1860 م بتكلفة إجماليه 30 مليون جنيه من خطة موازنة التنمية المحلية.

حضر التشغيل التجريبي كل من الدكتورة حنان السعيد مدير عام الصحة العامة والمجازر، والدكتورة سماح فتوح مدير إدارة المجازر، والدكتور السيد العجوز مدير إدارة الرعاية والعلاج بالمديرية، والمحاسب محمود المتولي نائب رئيس مركز السنبلاوين، والدكتور علاء الشاذلي مدير إدارة السنبلاوين البيطرية، والدكتور إبراهيم الديب مدير المجزر بالسنبلاوين، والدكتورة رانيا أسامة مدير التفتيش بالإدارة البيطرية بالسنبلاوين، والدكتور إسلام خيري مسؤول التفتيش.

الاشتراطات البيئية البيئية والصحية الخدمية والتنموية الحفاظ على الصحة تطوير المجازر تحسين مستوى الخدمات رئيس مركز ومدينة لمحافظة الدقهلية محافظة الدقهلية وزير التنمية المحلية مشروعات الخدمية

