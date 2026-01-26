تقديم خدمات طبية لـ 294 مواطنا خلال قافلة سكانية بكفر الدوار

18 حجم الخط

نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة البحيرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، قافلة سكانية بقرية أبو صالح، بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة.

كما يأتي في إطار تنفيذ خطة المحافظة لتكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة، وتمكين أهالي القرى من الحصول على الخدمات الأساسية، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.



تحويل 3 حالات للعلاج على نفقة الدولة وتوفير 25 نظارة طبية

وقدمت القافلة الطبية خدمات طبية متنوعة لـ ٢٩٤ مواطنا في عدد من التخصصات شملت: (الباطنة: ٢٩ حالة – الأطفال: ٤٠ حالة – الأسنان: ٤٤ حالة – الأنف والأذن: ٣٤ حالة – الجلدية: ٣٨ حالة – العظام: ٣٠ حالة – الرمد: ٥١ حالة)، إلى جانب توفير ٢٥ نظارة طبية، وتحويل ٣ حالات للعلاج على نفقة الدولة لاستكمال تلقي الرعاية الصحية اللازمة.



ندوة توعوية بعنوان الغذاء السليم ضمن قافلة قرية أبو صالح بالبحيرة

كما تم تنظيم ندوة توعوية بالبحيرة بعنوان "الغذاء السليم" بالتنسيق مع قطاعي الصحة والتعليم، تناولت أهمية الغذاء الصحي كأحد الركائز الأساسية للحفاظ على الصحة العامة وبناء جسم سليم ويأتي ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتعزيز مستوى الخدمات الصحية، وتوفير الدعم الطبي المجاني للمواطنين، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجًا.

